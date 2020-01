Nueve agrupaciones ciudadanas exigen una sola candidatura para las elecciones generales

Nueve agrupaciones ciudadanas, que cuentan con personería jurídica departamental, se reunieron en un céntrico hotel de la capital oriental y resolvieron pedir a todos los partidos políticos y sus candidatos unidad en un solo frente que encare las próximas elecciones generales y lograr un gobierno fuerte que pueda realizar los cambios estructurales que necesita el país.

Las agrupaciones ciudadanas MOP de Potosí; TPT de Tarija, Líder de Chuquisaca, PP de Oruro, MPS de La Paz, SOL de Santa Cruz, NACER del Beni, PST de Pando y Unidos por la Llajta Cochabamba, fusionadas en una sola sigla denominada “Alianza Bolivia Unida”, confirmaron su participación en las elecciones subnacionales con candidatos a las alcaldías y gobernaciones y no descartaron presentar un binomio en futuras elecciones generales.

El jefe departamental de SOL y candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Felipe Dorado, señaló que Alianza Bolivia Unida está empeñada en ponerle el hombro al país y apoyar una sola candidatura en las próximas elecciones generales.

“Nosotros vamos a llegar a un consenso para exigir a los partidos políticos una sola candidatura y que no hayan 8 o 10 candidatos porque eso sería beneficiar al Movimiento al Socialismo (MAS). Si nosotros nos pudimos unir, no veo porque los partidos políticos no lo podrían hacer”, dijo.

Fuente: Prensa Luis Felipe Dorado

