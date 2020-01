Para la FBF, Fabol es parte de un sabotaje

domingo, 12 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Luego de que Futbolistas Asociados de Bolivia (Fabol) amenazó con frenar el inicio del Apertura si no había 14 equipos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) respondió ayer que el sindicato de jugadores “es parte de un sabotaje” en contra del presidente del ente, César Salinas Sinka.

La directiva federativa reaccionó después de que el representante de Fabol, David Paniagua, adelantó que el lunes ofrecerá una conferencia de prensa para advertir que “si no están los 14 equipos, el Apertura de este año no comenzará el 19”.

“Fabol es parte de un sabotaje”, denunció un directivo federativo quien pidió mantener su nombre en reserva. Esa versión fue reforzada por Ángelo Pórcel, vocero de la FBF: “Hay un complot, un sabotaje”.

La federación aclaró el viernes que el Apertura 2020 arrancará con los clubes que se inscriban para la temporada. Si se anotan ocho, el certamen comenzará con ocho. Se informó que desde el lunes (9:00) hasta el miércoles (18:00) se abrirá el proceso de inscripción y registro de clubes. Los directivos de las entidades disidentes (Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Royal Pari y Guabirá) adelantaron que “no asistirán a ninguna convocatoria a campeonatos hasta que se retomen los mecanismos legales”.

Si no se inscriben, el certamen comenzará con los ocho clubes (The Strongest, Aurora, Nacional, Real Potosí, Real Santa Cruz, San José, Municipal de Vinto y Always) que forman parte del oficialismo.

“Este parece un tema político, no deportivo. Este grupo trata de obstaculizar. Estamos acostumbrados a que Fabol nos amenace y no podemos permitir eso. Pero pedimos a todas las partes que recapaciten”, demandó Rolando Aramayo, directivo de la federación.

La FBF planea reunirse el lunes o martes de la próxima semana, en Cochabamba, para definir el fixture del Apertura.

