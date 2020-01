Pelea entre asambleístas del MAS saca acusaciones de corrupción y culpas por la muerte de Illanes

Un diputado y un senador del partido acapararon la atención tras la aceptación de la renuncia de Evo Morales. Existe división al interior de la bancada

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

#Bolivia «Vas a pagar por la muerte de Illanes, dónde estabas», le dijo el senador del MAS, Omar Aguilar, a su compañero de partido, Franklin Flores, en una discusión tras la sesión que aceptó la renuncia de Evo Morales #política Video: Delia Velarde pic.twitter.com/HHsDXNvCu7 — EL DEBER (@diarioeldeber) January 21, 2020

“Masista corrupto, por ustedes estamos mal”, afirmó, exaltado, el senador del MAS, Omar Aguilar a su compañero de partido, el diputado Franklin Flores, tras la sesión en la que se aceptó las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Los asambleístas del mismo partido tuvieron un encontronazo cerca de la puerta del Legislativo, donde se increparon por la forma en la que se trató y sometió a votación las cartas de renuncias de ambas exautoridades.

“Has contado mal, por qué no cuentas bien, verifica las cámaras, no ha habido los votos suficientes”, dijo Flores, anticipando que tanto Aguilar como Eva Copa, presidenta del Senado, tendrán que rendir cuentas por su actuación.

El senador hizo referencia a ese aspecto debido a que una de las primeras personas que encontró el cuerpo sin vida de la exautoridad fue el diputado.

Tras la acalorada discusión, Flores dijo que la aceptación de las dimisiones fue una “maniobra” de Copa y los otros integrantes de la directiva. “No había mayoría para aceptar la renuncia del presidente, la mayoría ha rechazado la renuncia”, agregó, anticipando una impugnación a la votación.

