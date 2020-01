Peña se guarda el equipo por falta de habilitación de jugadores

Entre los que espera que sean habilitados están el arquero Leonardo Romero (argentino), los defensores Juan Rivero (ex Aurora), Juan Carlos Zampiery (ex Royal Pari), Cristian Coimbra (ex Royal Pari) y Ezequiel Michelli (ex Sport Boys); los volantes Marcel Román (uruguayo), Brahian Egüez (ex Royal Pari), Carlos Ribera (ex Guabirá) y Mauricio Saucedo (estuvo sin equipo); y el atacante Alcides Peña (ex Sport Boys).

“Tenemos jugadores para encarar de la mejor manera los partidos. Confío en que la gente de experiencia va a dar resultado. Ellos tienen la chance para destacar y seguir vigente”, sostuvo Peña, que considera que por ahí en los primeros partidos no estarán a tope algunos jugadores como Román, pero que luego se pondrán en forma y rendirán.

Real debutará ante la academia cruceña que este sábado tuvo una práctica futbolística ante Guabirá en la sede del equipo celeste.

Fuente: https://eldeber.com.bo

