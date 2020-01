Percy: «Esta pega es hermosa, no me voy porque no me da la gana»

Las declaraciones de Fernández responden a las críticas hechas por parte de frentes opositores que han puesto en duda las condiciones del octogenario para ejercer el manejo de la cosa pública.

“Esta pega es hermosa. Una pinche pega que es de alcalde de una ciudad como Santa Cruz lo enamora a usted que da miedo. Hay un tipo que es erguido en autoridad, que en este caso soy yo, y no me voy porque no me da la gana. Esa es la verdad”, respondió Fernández a las críticas.

Observan la capacidad de Percy

La concejala por UCS, Rosario Schamisseddine, considera que el alcalde no está en condiciones para ejercer un cargo público. “¿Por qué lo pienso? Hay la duda de quién firma. Cuántas firmas al día se requiere de la máxima autoridad ejecutiva y si está capacitado para realizarlas. Si no es así, ¿quién firma por él?”, se preguntó la autoridad legislativa.

El concejal por Unión Cívica Solidaridad (UCS) Johnny Fernández contó que la última vez que pudo hablar con el alcalde fue hace ocho meses y que, desde ese tiempo hasta ahora, lo ha visto más deteriorado. “Las pocas veces que se lo ve, él está en su oficina y supuestamente se reúne con Sosa y algunos de sus ejecutivos, pero no se conoce. La presidenta del Concejo es la vocera, es la que nos dice qué es lo que está haciendo, él no. Creo que eso es un tema propio del manejo político interno de ellos, de cómo quieren manejar el gobierno municipal”.

Desde la sociedad civil, también han surgido voces que cuestionan el estado de salud del alcalde. Una de ellas, la del activista Federico Morón, quien en su cuenta de Facebook publicó: «Tiene que ser ilegal lo que están haciendo con Percy Fernandez, está muy enfermo y no está ejerciendo su cargo, está perdido cuando está conciente y durmiendo la mayor parte del tiempo«.

Sin embargo, el doctor Raúl Hevia, secretario de Salud del municipio y médico de cabecera de Percy Fernández, negó que la salud del alcalde esté deteriorada. ​​​​Dijo que, pese a la diabetes controlada y problemas en la cadera, tiene buen estado de salud, se levanta temprano y trabaja hasta después de media noche.

