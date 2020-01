Piden reactivar proceso por adjudicación irregular de equipos para el programa Telesalud

La diputada Claudia Mallón, en conferencia de prensa, solicitó hoy al Ministerio Público reactivar la denuncia contra la empresa ITTI-Bolivia S.A. representada legalmente por el Dr. Jorge Terrazas Callisperis, médico que operó la rodilla del ahora ex presidente Evo Morales Ayma.

La parlamentaria explicó que el año 2014 el Ministerio de Salud. (en ese entonces a la cabeza del ex ministro Juan Carlos Calvimontes), publicó en el SICOES la licitación para la adquisición de equipos a la empresa ITTI-BOLIVIA S.A. representada legalmente por el Dr. Jorge Terrazas Callisperis, por un valor de Bs. 93.2 millones para el programa Telesalud.

Denunció que ITTI-BOLIVIA amplió su rango de servicios a comercialización, distribución, puesta en marcha de equipos y venta de software específico en telemedicina en septiembre de 2013. El cambio se realizó tres meses antes de que el Ministerio de Salud publicara la licitación para el equipamiento del proyecto Telesalud, el 9 de enero de 2014.

Afirmó que el postulante debía ser representante legal en Bolivia de la fábrica de los equipos; sin embargo, la ITTI oficia de revendedor en Bolivia de los equipos de Adm Global Telemedicine Inc (empresa americana); el documento de reventa se firma el mes de marzo del 2014 (después de que ITTI se adjudica el proyecto).

“El Dr. Jorge Terrazas Callisperis, que operó la rodilla al presidente Evo Morales, es nombrado representante legal de la empresa ITTI Bolivia, este nombramiento coincide con la adjudicación del proyecto. El 2017 el asambleísta departamental por Cochabamba, Mario Orellana, presentó una denuncia ante el ministerio público por estas irregularidades y a pesar de que el entonces ministro de justicia, Héctor Arce, comprometió una investigación hasta la fecha no se hizo nada; por ello he solicitado la reactivación de la investigación. Creemos que todas las irregularidades del anterior gobierno deben investigarse, hemos escuchado a la presidente Jeanine Añez decir que no le temblará la mano para luchar contra la corrupción, esperamos que este caso no quede impune”, advirtió.

Prensa UN.