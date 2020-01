Policía investiga segundo caso de feminicidio en Potosí

La Policía Departamental de Potosí investiga el que sería el segundo caso de feminicidio de la presente gestión en esta parte del país.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Raúl Cabezas, informó que el pasado domingo ,en la ciudad de Villazón, se produjo la agresión a una mujer de 24 años que perdió la vida debido a heridas causadas por un cuchillo.

Destacó que se trata de una mujer de 24 años de las iniciales T.M.C.Y. que habría sido agredida por su expareja en su propio domicilio.

Los primeros reportes sobre el hecho dan cuenta que el agresor utilizó un cuchillo para causar varias heridas en el cuerpo de la mujer quien habría perdido la vida por sock hipovolémico agudo debido a la pérdida de sangre de parte de la víctima.

Literalmente la mujer falleció desangrada porque no obtuvo la ayuda oportuna para curar las heridas que están en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la zona del vientre.

Los familiares de la mujer fallecida informaron que el hombre con quien vivía le propinaba frecuentes golpizas y ello incidió para que se produjera la separación.

Aparentemente, el hombre no aceptaba la pérdida de su pareja y planificó un ataque mortal que se produjo el pasado domingo.

El hombre ya fue detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público. Será un juez cautelar quien defina si es detenido preventivamente con la finalidad de garantizar su comparecencia en estrados judiciales para el desarrollo del juicio público, oral y contradictorio en el que se debe establecer una sentencia.

VÍCTIMA

La mujer deja en la orfandad a una menor de 4 años que será la más afectada por la acción violenta de su padre puesto que, al ser procesado por feminicidio, puede sufrir una condena de 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, y no podrá prestarle la atención que requiere y menos la madre que fue la víctima de una acción misógina de un sujero que no comprendió que la mujer tiene derecho a tomar sus decisiones y una de ellas es la de seguir o no con su pareja.

El primer caso de la gestión

El primer caso de feminicidio que se presentó en el Departamento de Potosí ocurrió el sábado 4 del presente, en un domicilio particular de la calle 6 de Agosto, de la zona baja de la ciudad.

El comandante departamental de la Policía, Williams Villa, informó sobre el deceso de los esposos Jacinto F. M., de 40 años, y de su esposa Valeriana M. A., de 36.

De acuerdo con el diagnóstico del médico forense, la causa de la muerte de ambos fue por traumatismo torácico abierto por explosión de dinamita.

Se trataría de un feminicidio y suicidio porque el varón activó el explosivo que segó la vida de las dos personas.

Al parecer, el hombre fue quien tomó la decisión debido a que su ex esposa no quería retornar con el porque se trataba de un hombre inseguro que solía agredirle por cualquier cosa.

El pasado año se registraron nueve casos de feminicidio en Potosí, tres de ellos también implicaron la muerte de los agresores que, como en el caso anteriormente señalado, usaron dinamita para cometer el delito.

Casos de feminicidio ya se presentaron en el Departamento de Potosí en los 5 primeros días de la gestión que recién está comenzando.

