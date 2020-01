Por primera vez dos coroneles de la Policía Boliviana recuperan puntos para ascender

Marcelo Blanco / La Paz

Los coroneles Ronald Suárez Balderrama y Rubén Pastor Gemio Bustillos, de la promoción 1985 de la Academia Nacional de Policías (Anapol), son los primeros oficiales en recuperar un puntaje para seguir en el proceso de ascenso a generales. Ellos lo lograron por medio de un amparo constitucional; el primero recuperó 120 puntos y el segundo 1.273.

“Sí, es la primera vez que se acepta que hubo irregularidades. Antes había irregularidades, pero como estaba el MAS en el gobierno era imposible que lo reconozcan”, declaró el coronel Felipe Almaraz, exjefe policial y constitucionalista. Resaltó que en su oportunidad él presentó este recurso, pero que se lo negaron, pese a que tenía todos los respaldos y pruebas necesarias.

La audiencia por los amparos presentados por los dos coroneles, postulantes en esta última gestión a generales, se llevó a cabo el pasado viernes en la sala cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Concluyó a las 22:00, cuando la presidenta y el vocal determinaron que sí hubo irregularidades en el proceso de calificación de ambos oficiales.

“Se aplicó de manera retroactiva un reglamento del año 2018 (para calificar) a circunstancias acaecidas y documentos que se han emitido entre los años 2001, 2002 y 2007. No se puede aplicar una norma de manera retroactiva, toda vez que esta circunstancia está prohibida por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que establece que la norma y ley sólo rige para lo venidero y no tiene un carácter retroactivo”, declaró Suárez.

Resaltó que en su caso, le disminuyeron el 50% del puntaje asignado a todos esos documentos. “Vale decir que son 120 puntos que se me ha disminuido aplicando una norma que se publica en el año 2018 y haciendo que la norma aplique a estos documentos”, denunció.

Además de la reposición de los puntos, la sala dictó que el Consejo de Apelación debe emitir una nueva resolución considerando que no existe retroactividad de la norma, asimismo, ver el caso de ambos para ser reevaluados.

Sin embargo, según explicó Almaraz, los plazos de calificación y apelación ya terminaron y el proceso está por concluir, porque las listas ya están en el Senado, donde van a aprobar y saldrá la orden de destinos y ascensos de nuevos generales.

“Tendrían que volver a convocar a ese tribunal calificador, pero el tema es quién los convocará para que tomen en cuenta estos puntajes (…) ellos no pueden autoconvocarse”, manifestó el jefe policial. Agregó que de no poder ser evaluados nuevamente, lo que les queda a ellos es presentar una querella penal contra el tribunal calificador por no tomar en cuenta esos puntos.

Policías jubilados: Por qué recién quieren ver las irregularidades

Los policías en servicio pasivo criticaron que recién se quiera ver las irregularidades que, según dicen, hubo en el proceso de ascensos a generales por varios años. El presidente del Centro matriz de generales, jefes y oficiales del servicio pasivo de la Policía Boliviana, José Gonzales, declaró que están de acuerdo en que se investigue, pero duda de la razón por la que ahora se quiere ver este tema.

“Por qué ahora recién estamos tratando de averiguar esas situaciones, sin antes haber visto qué es lo que ha pasado”, dijo el coronel Gonzales después de conocer que las diputadas de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares y Micaela Nina presentaron una carta ante la Asamblea Legislativa la semana pasada. Ellas piden que se anule este último proceso de ascenso a generales por irregularidades en la institución.

El vicepresidente de los oficiales en servicio pasivo, René Calla, dudó de las intenciones de las asambleístas en buscar anular estos ascensos. “Por qué recién, ahora con estas elecciones (de qué coroneles van a ascender) la señora Millares está hablando, por qué anteriormente no dijo nada con las elecciones anteriores”, dijo el exjefe policial.

Resaltó que en varias oportunidades el reglamento fue modificado para que favorezca a allegados al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Muchos de los que deberían haber sido generales no son y por un tema político; el gobierno del MAS a puesto a sus propios generales”, dijo.

Mencionó nombres de algunos oficiales que por tener nexos con el MAS lograron el ascenso a generales y ostentaron el puesto de comandantes de la Policía Boliviana. “(Abel) De la barra, uno que no cumplió requisitos; (Víctor Santos) Maldonado, igual no cumplió requisitos, pero le han hecho cumplir, y así hay varios que no deberían haber ascendido y ser comandantes generales”, afirmó el coronel Calla.

Resaltó que lo único que buscan los oficiales jubilados es que se despolitice la institución.

