Radisson admite deuda de Bs 4,5 millones con sus proveedores

Nulife Hoteles aclara que la deuda viene de la anterior administración y prevé a fin de año saldar la cuenta. Inversionistas no tienen utilidades hace tres años

El hotel Radisson Santa Cruz, ubicado en las Colinas del Urubó, enfrenta una serie de protestas y denuncias referidas a una supuesta quiebra técnica, la falta de transparencia en la información contable y la no remuneración de utilidades para los inversionistas. Sin embargo, Nulife Hoteles SRL, empresa que administra la infraestructura, negó tales sindicaciones, aunque admitió que adeuda alrededor de Bs 4,5 millones a los proveedores, situación que hace que no puedan generar dividendos a los copropietarios.

Eduardo Achá, administrador general del hotel Radisson Santa Cruz, informó que desde mayo de 2019 Nulife Hoteles, se hizo cargo de la administración con una deuda de aproximadamente Bs 7 millones, siendo este monto heredado de la anterior administración (GHL Hoteles), pero destaca que cambiaron la forma de trabajar del hotel y fueron saldando la deuda. Es así que afirma que pasaron de 32 clientes corporativos a 951 y prevén abonar la deuda este año, para posteriormente generar utilidades para los 173 copropietarios.

Asimismo, indicó que cada mes se envía a los inversionistas la información contable del hotel y se realiza una auditoría e informe de gestión una vez al año. Además, invitó a los copropietarios que estarían molestos por el manejo de la administración a apersonarse para verificar las mismas o incluso realizar una auditoría privada.

Además, negó que el hotel Radisson Santa Cruz y la empresa que lo administra, Nulife Hoteles, se encuentren en quiebra técnica, aduciendo que tales acusaciones se deben a intereses particulares de terceras personas. “El hotel Radisson no está en quiebra, tampoco la empresa Nulife Hoteles. Tenemos registro de comercio en Fundempresa (Nulife Hoteles), donde hemos hecho un aumento de capital ($us 3 millones). Eso demuestra que no hay quiebra técnica”, dijo Achá.

En tanto que José María Reyes, gerente general del hotel Radisson Santa Cruz, explicó que alrededor del 95% de las acciones del hotel está en manos de los copropietarios y negó que el 50% lo haya comprado el empresario Juan Valdivia por un valor de $us 20 millones como informaron algunos medios de comunicación.

En ese sentido, aclaró que Valdivia compró el 50% de las acciones de la empresa Nulife y no del hotel, siendo un monto muchísimo menor, aproximadamente de $us 2 millones. EL DEBER intentó comunicarse con Valdivia, pero no obtuvo su respuesta.

Por otra parte, Reyes agregó que actualmente tienen una controversia con la administración del Urubó Business Center (UBC) por la posesión del parqueo. “El problema se termina hoy mismo si vendemos nuestra parte del garaje, pero no lo vamos a hacer”, manifestó el ejecutivo.

Anuncian acciones legales

En tanto, Alfonso Landívar, representante de los copropietarios asociados, anunció que iniciarán acciones legales contra Nulife Hoteles, con el objetivo de que puedan administrar el hotel para generar utilidades; recuperar los bienes, que supuestamente la actual administración se ha adjudicado en Derechos Reales; y realizar una auditoría para transparentar la información contable.

También cuestionó algunos términos referidos a la constitución de propiedad horizontal. Por ejemplo, que la administradora tenga la potestad perpetua del hotel. “Queremos tener la facultad de nombrar un administrador eficiente, que nos haga redituar ganancias. Y no uno perpetuo como ellos establecen también irregularmente”, señala Landívar.

El copropietario afirmó que no reciben un centavo de sus inversiones desde hace tres años. Asimismo, denuncia que no tienen acceso a información contable. “Nos envían unos garabatos que no tienen respaldo”, dijo.

Es así que a la pregunta de ¿por qué no realizaron acciones legales antes? Landívar comentó que con el anterior Gobierno la justicia no era confiable, “hubo otras acciones que no han prosperado, porque ellos saben moverse bien en los juzgados”, dijo.

Consultado sobre la intervención de Valdivia, Landívar también negó que esta persona haya comprado el 50% de las acciones del hotel. Sin embargo, denuncia que el ingreso de Valdivia en la participación de Nulife Hoteles, responde a un tema netamente político; es decir, que por la influencia que tendría esa persona, considera que se detenían los procesos judiciales en su contra.

“Juan Valdivia hace la compra con el único propósito de ser el brazo fuerte de Nulife, para poder aplazar los juicios que vengan en adelante. Pero, Valdivia no ha pagado ese 50% de la compra, tiene que hacerlo hasta el 31 de enero de este año”, comentó. Se envió mensajes de consulta a Valdivia, pero no contestó.

Supuestas irregularidades

Sergio Lazcano, abogado de un grupo de inversionistas afectados del UBC, dice que hay conductas que se presentan, en el Radisson Hotel Santa Cruz y en el piso siete del UBC, que son promovidos y ejecutados por un grupo de extranjeros que diseñaron un modelo de negocio para despojar los bienes de los inversionistas.

“Ellos desarrollan el proyecto, levantan los edificios y en paralelo hacen una SRL con otro nombre, con las mismas personas naturales. Son propietarios, pero al mismo tiempo se convierten en administradores y lo hacen de modo perpetuo, y en sus estados financieros van generando un desgaste, hasta que quiebran”.

PARA SABER

Conformarán asociación | Los copropietarios del edificio torre UBC 1 convocaron a una asamblea de fundación de la asociación de copropietarios del edificio para este martes 14 de enero, donde se prevé aprobar el estatuto y el reglamento de la organización.

Iniciarán acciones legales | El abogado de los afectados del piso siete del UBC, indicó que ese espacio se edificó sin tener divisiones; sin embargo, los administradores lo han vendido en módulos y se ha procedido a alquilarlos de forma irregular. Es por ello que anuncian que iniciarán acciones lagales, y resalta que el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia deberían interesarse por el caso.

​