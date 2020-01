Reyes Villa llegará el lunes a Cochabamba y no descartan su candidatura

Plataformas y organizaciones preparan la llegada, después de más de 12 años, de Manfred Reyes Villa, exprefecto de Cochabamba. Asimismo, no descartan una postulación como candidato a Alcaldía o Gobernación.

“Estamos a días para que tengamos en suelo Cochabambino a nuestro líder, que viene después de más de 10 años de estar fuera de su tierra. Lo vemos como el líder de la ciudad y que en estos años ninguno otro que ha pisado Alcaldía y Gobernación ha tenido visión. Por su puesto que quisiéramos que sea candidato y autoridad. Es un deseo nuestro y las decisiones está en manos de él ”, declaró Miriam Pereira, vocera de Reyes Villa y activista.

Asimismo, anunció que la llegada del exprefecto está prevista para el lunes al mediodía.

“Tenemos entendido que el vuelo es comercial el lunes a mediodía. Está entre las 12:00 y 12:30. El domingo llegará a Santa Cruz”.

Sobre el temor de que Reyes Villa sea arrestado a su llegada, indicó que “no hay temor” por lo que suceda.

“El tema de los proceso está en manos del equipo jurídico. Nosotros nos hemos acogido a las decisiones que ha tomado el actual Gobierno y las determinaciones del ministro de Gobierno. Esperamos que se puedan otorgar esos derechos civiles a Reyes Villa. No estamos en conocimiento de las acciones del equipo jurídico. En todo caso, una vez que arribe al país, seguramente el equipo explicará las estrategias jurídicas legales para garantizar su retorno con total libertad”.

Sostuvo también que Manfred no ha cometido delitos y que siempre fue perseguido político. “No hay temor a que sea arrestado, porque el no ha cometido delitos, no es un prófugo, es un perseguido político”.

