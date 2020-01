Saidt Mustafá llega para luchar por la titularidad en Guabirá

“Mustafá a la portería azucarera. El portero nacional llega para custodiar el arco de Guabirá este 2020, el experimentado arquero vestirá de rojo después de pasar por Bolívar. ¡Bienvenido!”, escribió el club azucarero en su página oficial. Mustafá, de 30 años, también ha militado en Sport Boys de Warnes, club en el que debutó a escala profesional.

Altas

Juan Vogliotti (ex Real Potosí), Álvaro Quiroga (ex Sport Boys), Marcos Andia (ex Nacional Potosí), Herber Leaños (ex San José), Bruno Pascua (español ex Nacional Potosí), Víctor Galaín (uruguayo ex Nacional Potosí), Alejandro Quintana (ex Sport Boys), Camilo Góngora (ex Sport Boys) y Saitd Mustafá (ex Bolívar).

Bajas

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Waldemar Jesús Acosta, Rogerio Leichtweis, Michel Acosta, Marcelo Aguirre, Gualberto Mojica, Juan Carlos Montenegro y Carlos Ribera.

Fuente: https://eldeber.com.bo