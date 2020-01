Shakira vuelve a sus orígenes: ahora es morena

La cantante colombiana, a punto de cumplir 43 años, estrena nueva canción y nueva imagen, que recuerda al ‘look’ de sus primera etapa en la música

Shakira vuelve al punto de partida. La cantante colombiana ha decidido retomar una imagen que, a quienes la llevan escuchando la última década, les chocará. Pero no a aquellos que siguen su recorrido desde el éxito que supuso Pies descalzos allá por 1995. Porque la cantante colombiana ha recuperado la imagen que entonces la hizo famosa y vuelve a ser morena.

La intérprete ha lanzado ahora una nueva canción llamada Me Gusta en colaboración con el artista Anuel AA, el que ha sido el cantante más escuchado en España en Spotify en 2019. Para la portada del single posa con una larguísima melena morena adornada con flores, además de con una especie de body rosa de satén con adornos plateados y una boa de plumas en el mismo tono empolvado.

Esta es la primera canción que lanza la colombiana este año, que será clave en su carrera. El 3 de febrero actuará en uno de los eventos más importantes del mundo de la música: la Super Bowl. Estará acompañada de otra superestrella de la canción, Jennifer Lopez. Siguiendo la estela de Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, U2, Katy Perry, Diana Ross, Coldplay, Aerosmith o Madonna, las dos solistas se enfrentarán en Miami, Florida, a una actuación de alrededor de 20 minutos que seguirán desde sus hogares alrededor de 100 millones de personas.

Un día antes, el 2 de febrero, la de Barranquilla cumplirá 43 años. El mismo día su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista del F. C. Barcelona Gerard Piqué, llegará a los 33. Una década les separa, aunque ese es precisamente el tiempo que llevan unidos: este verano celebrarán sus 10 años de amor, puesto que se conocieron en el verano de 2010, cuando España ganó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, al que la colombiana acudió como artista invitada. Sin embargo, después de ese tiempo y de dos hijos en común, ella prefiere no casarse, tal y como aseguraba hace unos días en el programa de televisión estadounidense 60 minutes. «El matrimonio me asusta», aseguraba Shakira en la entrevista. «No quiero que [Piqué] me vea como su esposa, sino más bien como una novia. Es como una fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible según su comportamiento».

En ese Mundial, Shakira ya llevaba su melena castaña tintada de rubia, pero no era la primera vez que probaba con su imagen. Tiende a llevarlo rizado de forma natural y muy largo, pero también lo ha alisado en distintas ocasiones, e incluso ha lucido una melena corta en algunas entregas de premios. Su cambio de look más radical fue, probablemente, cuando lo tiñó de rosa en diciembre de 2016. Con este cambio Shakira se asemeja más a la joven de sus inicios, cuando llevaba el pelo cubierto de trenzas, rastas e, incluso, bicolor.