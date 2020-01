Tras la marcha atrás de Evo, la UCR desistió del proyecto para revocarle el refugio político

“Habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo (NdR: en referencia al estado de refugiado de Morales) es del gobierno, no de la oposición y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado”, destacó el comunicado firmado por el presidente del Comité Nacional, el diputado Alfredo Cornejo, la vicepresidenta, Alejandra Lordén, y los titulares de los bloques del radicalismo en Diputados, Mario Negri, y el Senado, Luis Naidenoff.

