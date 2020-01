Velódromo y complejo de raquetas para Sucre

domingo, 12 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Eddy Veizaga/ Sucre, Correo del Sur

La construcción del velódromo y el complejo de raquetas parece ser una realidad de cara a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020, tras las reuniones sostenidas por la Alcaldía y algunas carteras de Estado. Hay optimismo por parte de las autoridades municipales.

“Es tiempo de que Sucre tenga lo que le corresponde como capital y a raíz de estos Juegos tendrá que beneficiarse en el deporte”, manifestó la alcaldesa de Sucre, Rosario López.

La autoridad edil se reunió entre el jueves y el viernes con el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez; de Economía, José Luis Parada; y de Deportes, Milton Navarro. A su retorno se mostró aliviada por los avances conseguidos y optimista de cara a una reunión definitiva pactada para el viernes 17 de enero, nuevamente en La Paz.

“Al ponernos a defender este gran evento se han podido dar cuenta que nosotros no vamos a retroceder un solo centímetro”, señaló López, al indicar que las solicitudes presentadas deben materializarse.

Entre ellas se encuentra la construcción de un velódromo, un sueño que se viene retrasando desde los Bolivarianos de 2009 y que no se pudo hacer realidad por la falta de recursos económicos.

“Ese es el punto que nos quita el sueño, pero no está definido. Creemos que hemos hecho un gran avance y no lo vamos a dejar. En Sucre se debe cumplir este sueño, no estamos dispuestos a perder”, indicó.

Otro de los proyectos para los Juegos de la Juventud es el complejo de raquetas, que había sido aprobado por el anterior Gobierno, pero que se estancó por temas administrativos. “Por falta de algunos trámites del municipio en la anterior gestión, se revirtió; pero nos pusimos fuertes y el Ministro de la Presidencia se comprometió a llevar adelante”, explicó López.

