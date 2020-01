Viajera frecuente

Que María Palacios haya sido la secretaria del ex ministro Juan Ramón Quintana, no es noticia y por lo tanto, tampoco llama la atención que haya estado en poder de 100 mil dólares. Eso es poca plata para una persona con esos contactos. Lo más llamativo es que, en un lapso de cuatro meses, la susodicha realizó cuarenta viajes a la Argentina. Cualquier ingenuo podría pensar que se trata de una contrabandista, pero ningún traficante de mercaderías ilegales dejaría huellas de sus actividades, salvo que los cargamentos sean muy grandes, como pasó precisamente con su jefe y aquellos 33 camiones. Es apresurado pensar que el dinero que llevaba la señora iba destinado a Evo Morales, pues el cocalero fugado apenas lleva unas semanas en tierras platenses. En sus declaraciones ha saltado los nombres de PDVSA y Venezuela y justo por ahí puede salir una pista y no necesariamente negra como el petróleo, sino blanca como todo lo que está relacionado al antiguo régimen.

Fuente: eldia.com.bo