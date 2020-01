Wilstermann se «atrinchera»

Aunque el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) rechazó la demanda que intentó instalar Miguel Ángel Portugal en contra de Wilstermann por estar fuera de plazo, el director jurídico aviador, Cayo Salinas, aseguró que se tiene todos los argumentos legales para defender a la institución aviadora, en cualquier instancia.

Salinas explicó que el TRD no admitió la demanda de Portugal, porque de acuerdo al Estatuto de Transferencias esta puede presentarse hasta seis meses después y desde la rescisión de contrato firmada entre Portugal y Wilstermann pasaron ya nueve meses.

Pese a que este tema podría finalizar ahí, Wilstermann está preparado para una defensa si el estratega Portugal decidiera presentar una demanda en contra del club aviador en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

De acuerdo a la demanda que intentó ingresar Portugal ante el TRD, el español busca que el club Wilstermann le pague $us 240.670 por ocho meses más de sueldo ($us 168.020), incumplimiento de contrato ($us 65.000) y bonificación de vivienda mensual por nueve meses ($us 7.650).

Salinas, con documento en mano, demostró que la conclusión del contrato que Portugal firmó con el club Wilstermann fue de mutuo acuerdo.

“Las partes dejan establecido que el presente acuerdo transaccional es de carácter definitivo y goza de la calidad de cosa juzgada… y que el mismo puede ser oponible ante instancias judiciales y/o ante el TRD”, señala la cláusula quinta de la rescisión.

En este documento también se establece que Wilstermann debe pagarle $us 31.980 por los días trabajados y la vivienda hasta el 18 de abril.

“Con este pago no existen asuntos pendientes entre las partes por dilucidar ni obligaciones por cumplir como consecuencia del contrato deportivo, por lo que se entiende que ha quedado extinguida cualquier obligación”, dice la cláusula cuarta.

En la demanda Portugal pedía la nulidad de esta rescisión de contrato, porque asegura que fue firmado bajo amenaza.

“Producto de las amenazas… fui obligado a firmar un documento privado de Resolución de Contrato”, dice el documento, además que “por la firma forzada” y sin su “consentimiento” no recibió los $us 240.670.

Salinas anunció que se analiza iniciar un proceso por estas acusaciones .

ZENTENO FIRMARÁ POR UN AÑO

Cayo Salinas, director jurídico de Wilstermann, aseguró que el marcador central Edward Zenteno confirmó que renovará con el club aviador por un año.

“Con Zenteno llegamos a un acuerdo y firmará un contrato con el club por un año”, dijo Salinas, a tiempo de señalar que el jugador es uno de los más queridos del club y que esperan que se despida del fútbol en el Wilstermann.

En cuanto al caso del delantero brasileño Nilson dos Santos, Salinas aseguró que las negociaciones continúan, pero que se buscará llegar al mejor de los arreglos posibles, que beneficie no sólo al club aviador, sino también al jugador.