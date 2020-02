5 Cosas que debes saber de Romy Paz

Foto: Enrique Menacho y Leonardo Mendizábal

La joven cruceña de 27 años ha forjado una envidiable carrera en el modelaje, televisión y actuación. Es presentada por distintos medios y su propia comparsa los “Chirapas Jrs” como una mujer carismática, incansable y de personalidad arrolladora, cuya sonrisa siempre encanta. Ella se cataloga como una persona auténtica con y sin los reflectores. Es casi un hecho que los buenos augurios continuarán llegando para Paz tras ser la soberana de la fiesta grande. A continuación, destacamos cinco cosas que debes saber de la reina que está acaparando toda la atención y las miradas.

1 ESTUDIOS Y AFICIONES

Recibió el título por excelencia de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana Diakonía. Desde muy joven se inclinó al arte y ha tenido la oportunidad de participar en múltiples presentaciones teatrales dentro y fuera del país. “La sirenita”, “Calandraca”, “Miss Santa Cruz” y “Emputadas” son algunos de los títulos de las obras en las que ha participado. “Este año me reencontraré con la Romy actriz”, dice y adelanta que tiene pensado volver a las tablas y se volverá a presentar en “El calvario”, en Semana Santa. En octubre, participará en el Festival de la Orquídea en Concepción, en un teatro callejero para los más pequeñitos.

2 DOBLAJE INTERNACIONAL

Hizo el doblaje de “Ella”, un personaje del filme animado “Angry Birds 2”. La grabación se realizó en un estudio de Santa Cruz. La voz de la modelo boliviana se escuchó en toda Latinoamérica. Anuncia que este año podría obtener el papel en una nueva película, pero mantiene en reserva mayores detalles.

3 CARRERA EN TELEVISIÓN

Hace dos años que se sumó a la conducción del programa “Enhorabuena” de la red PAT. También fue competidora de “Esto es guerra”, resultando la mejor guerrera de dicho programa juvenil de la misma casa televisiva.

Sobre la pantalla chica comenta que tiene mucha magia, pues le permite estar conectada con las personas y la rutina nunca es la misma. En el set, comenta que trata de alegrar a las personas y junto a la producción compartir ciertas pautas educativas, para que no sólo sea entretenimiento. “La televisión es un lugar que siempre me ha gustado y he cumplido ese sueño”, manifiesta.

4 UNA CORONA CON CAUSA

Debido a los incendios en la Chiquitanía, el año pasado no tuvo una presentación oficial como Reina del Carnaval 2020. Dejó de lado los tacones y vestidos para llevar ayuda a los pobladores afectados. “Era imposible pensar en hacer una presentación si nuestros pulmones verdes están desapareciendo. La solidaridad y unión es el mejor apoyo que podemos dar como cruceños y bolivianos”, dijo en una entrevista a un medio cruceño. A ello agrega que siempre mantuvieron una mirada positiva. “Ahí no brillaron las autoridades, brillaron las personas”, resalta. Cuenta que junto a su comparsa y otros grupos recaudaron fondos y realizaron homenajes a bomberos voluntarios, entre otras actividades. “Hemos querido reflejar ciertas luchas y momentos”, adiciona.

Tras esas experiencias resulta curioso pensar que uno de sus mayores miedos era ingresar al modelaje, pues miraba con cierto prejuicio ese mundo al estar involucrada en actividades culturales. Confiesa que cambió de mentalidad. “Puede ser una plataforma para manifestar lo que pensamos y lo que soñamos como sociedad”, agrega. Por ejemplo, Romy dice que como reinas o como misses pueden llegar a sensibilizar a la población en temas como el feminicidio y el infanticidio.

De su corona se lleva como grato recuerdo el haber compartido sonrisas y sentir la calidez de su familia y la población. “No me cambiaría por nadie”, enfatiza.

5 CARNAVAL Y CULTURA

Para la soberana el Carnaval es algo más que una simple fiesta. Destaca que es un fomento a la cultura y economía y, específicamente Santa Cruz vive esta fiesta los 365 días al año. “Hay una agenda que permite el encuentro de las personas”, acota.

“Da un importante realce a la cultura que no debemos olvidar. Es un motor económico bastante grande y una plataforma bellísima para poder representar todas nuestras ilusiones como sociedad y más aún en este carnaval 2020, donde se celebra la libertad y democracia”, dijo la soberana en su coronación oficial a mediados de este mes.