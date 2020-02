Así reveló ‘Popeye’ cómo perdió el alma por haber sido jefe de sicarios de Escobar

Jhon Jairo Velásquez Vásquez fue una de las personas de confianza de Pablo Escobar, el fundador del cártel de Medellín. Este jueves falleció, víctima de cáncer.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como ‘Popeye’, exjefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ha fallecido este jueves a consecuencia de un cáncer que padecía desde hace meses. En una entrevista exclusiva concedida a RT en 2017 confesó cuál era su actitud ante la muerte. «Un hombre como yo no tiene miedo. Si me van a matar que me maten de bala. De miedo no», explicó ‘Popeye’, que reveló que no vivía pensando en que podían matarle porque —aseguró— estaba protegido por Dios y amigos poderosos.

Velásquez Vásquez confesó que «cuando tú eres un asesino el alma muere», razón por la que los sicarios no lloran. «Soy espiritual y todo, pero uno tiene el alma muerta, no tiene alma», hizo hincapié ‘Popeye’. «Es es la voluntad de Dios, que me está dando una segunda oportunidad en la vida», añadió el que fuera una de las personas de confianza del fundador del cártel de Medellín, subrayando que esa divinidad «siempre perdona».

‘Popeye’, de 54 años, se encontraba hospitalizado recibiendo tratamiento paliativo desde el pasado 31 de diciembre a causa del cáncer de esófago en fase terminal que padecía con metástasis en pulmones e hígado.

