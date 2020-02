Atrapan a mujer que sustrajo una bebé en El Alto

Efectivos de la Policía continuaban anoche el operativo por lo que ofrecieron más datos sobre la sospechosa.

Douglas Uzquiano, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto. Foto: Archivo-La Razón

El coronel Douglas Uzquiano, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, confirmó esta noche la captura de una mujer que el 31 de enero sustrajo a una bebé tras ganarse la confianza de su madre.

La madre de la bebé, Miriam Jazmín C. M., de 18 años, dio datos de las características de la fisonomía a los investigadores, quienes elaboraron el retrato hablado de la sospechosa, con el que se logró ubicarla. El jefe policial no ofreció más datos debido a que el operativo continuaba en esa ciudad.

El viernes 31 de enero, ella asistió a la consulta externa de Pediatría del Hospital del Norte, en la extranca de Río Seco. Mientras hacía fila, una desconocida comenzó a hablarle y se ganó su confianza.

“El viernes he ido al hospital a su control de mi wawita, estaba un poco amarilla. A las 09:00 se aproximó una señora diciendo que tenía (…) Después me habló de lo que se tarda en el hospital. En eso le dije que tenía que ir al baño y me acompañó. Estaba agarrando a mi bebé y ella me dijo: ‘dame te voy a ayudar’. Cuando salí del baño, ya no estaba”, dijo.

La criatura fue abandonada la madrugada del martes 4 de febrero en la puerta de una licorería ubicada en el Plan 560 de Villa Adela. Con la bebé había una nota en la que la mujer pedía disculpas a la madre.

