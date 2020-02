Barrios en la cima, gana la Victoria Alada Dorada

La raquetbolista Angélica Barrios se llevó la Victoria Alada Dorada, premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz (CPDSC). la cruceña fue reconocida en una ceremonia que se llevó adelante en los salones de la universidad Udabol y que contó con más de 40 deportistas de las distintas disciplinas, que también recibieron su homenaje. Este año no fue premiado ningún dirigente debido a que no cumplieron con las expectativas y normativas del CPDSC.

Fernando Silva agradece. «Mientras que el ráquetbol siga trayéndonos alegrías lo vamos a seguir premiando», dijo Fernando Silva, presidente del CPDSC. El año pasado, Micaela Meneses se alzó con la máxima distinción entre los deportistas cruceños, la raquetbolista había ganado un mundial junior en Costa Rica. «Queremos agradecer a todos los atletas y animarlos a que sigan adelante en su deporte, también no nos queremos olvidar de los auspiciadores, Udabol, Grupo Sion y el Ingenio La Bélgica por apoyarnos en esta iniciativa», agregó Silva.

Una gala a los mejor del deporte. La ceremonia recibió a los atletas y sus familiares, quienes pudieron compartir con otros deportistas. Las palabras de honor y las felicitaciones no faltaron. Los premios los entregaron los miembros del CPDSC. Este año, la dirigencia no fue premiada. Los motivos los explicó Silva: «No pudimos encontrar a un dirigente que colme con las expectitivas y el reglamento de la Victoria Alada, los animamos a que puedan esforzarce y trabajar más por el deporte cruceño». Otro año más no recibió galardón alguno el baloncesto, debido a la falta de organización dirigencial.

18 Años

Tiene la raquetbolista, que comenzará a jugar recién la máxima categoría.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Unitel, El Día