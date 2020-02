Binomios abiertos a dialogar, pero cada uno se ve como mejor opción

Pasan los días y la unidad de los binomios de oposición parece estar cada vez más lejos; “una utopía”, según calificó el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Las agrupaciones políticas en carrera a las elecciones nacionales del 3 de mayo tienen predisposición para dialogar; sin embargo, cada una se ve a sí misma como la mejor opción para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fernando Camacho, líder de la agrupación Creemos, presentó una carta al Comité Cívico Pro Santa Cruz para que convoque a una reunión a los binomios opositores al MAS; mientras él dejó su candidatura en blanco. La entidad cruceña aún no hizo efectiva la convocatoria, por lo que los binomios esperan la oficialización.

La primera candidata al Senado por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, indicó que aún no recibieron la nota y dependerá del tenor para que analicen su participación. No obstante, tienen toda la predisposición de dialogar, aunque consideran que la opción “seria” es Carlos Mesa.

Una respuesta similar dio la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Áñez. Dijo que aún no recibieron ninguna propuesta formal. Una vez que la tengan, será “evaluada”.

En tanto, el candidato a vicepresidente de la misma alianza, Samuel Doria Medina, señaló que Camacho podría evitar la dispersión del voto si abandona su candidatura. Reiteró que sólo la postulación de Áñez puede derrotar al MAS.

La agrupación Libre 21 considera que ya se dialogó y pide a Camacho ser más serio con las convocatorias. Además, aseguran que por el momento no tuvieron nada oficial y ya se encuentran haciendo campaña, dijo el vocero Gilbert Méndez.

Finalmente, el candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyung, calificó a Camacho de “oportunista” y le pidió abandonar su candidatura.

Una utopía

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entrevistado por El Deber, indicó que aunque “sería ideal” tener un frente único, lograr ese objetivo es una “utopía”.

“Ahora es terrible la situación. Todos estamos viendo que en las encuestas el MAS está encabezando y hay dos tiendas políticas que le siguen. Si existiera unión, le ganaríamos al MAS”, aseveró Calvo.

Por su parte, la Coordinadora Departamental para la Democracia (Conade) seguirá insistiendo en la unidad para hacer frente al MAS, señaló una miembro, Lizeth Beramendi. Por este motivo, ven con buenos ojos este tipo de convocatorias.

A tres meses de las elecciones, la población aún demanda una unión que, para muchos, no llegará.

ADN. El binomio se reestructura. Luego de la inhabilitación de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, ADN presentó a Fernando Gainza.

PUNTOS DE VISTA DE LAS AGRUPACIONES

«Tendremos que evaluarlo y hacer la valoración correspondiente, según el tenor que señale la convocatoria. Todavía no hay algo oficial de parte del Comité Cívico». Jeanine Áñez. Candidata Juntos.

«Existe predisposición de diálogo, porque sabemos que primero está el país. Sin embargo, también sabemos que la opción más seria es Carlos Mesa». Andrea Barrientos. Candidata al Senado por CC.

«Ya se ha dialogado. Camacho debe ser más serio. No se trata de llamar a diálogos y diálogos. No podemos decir nada hasta no tener el tenor de la carta. Nosotros ya estamos con agenda de campaña». Gilbert Méndez. Vocero Libre 21.

«No podemos permitir que el MAS vuelva al poder. La democracia que recuperó el pueblo está en riesgo si se permite que el tirano retorne. Haremos todo por Bolivia». Luis Fernando Camacho. Candidato Creemos.