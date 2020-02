Camacho lanza su primer spot de campaña electoral

El candidato a presidencia por la alianza Creemos recuerda los días de paro en su primer spot

Video: Fb. Luis Fernando Camacho

«Yo no soy como ´ellos`, yo no me junto con cualquiera para sumar votos» con estas palabras el candidato a presidente por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho lanzó su primer spot de campaña electoral.

Una recopilación de imágenes de lo que se vivió el pasado año desde la desgracia en la Chiquitania hasta los 21 días de paro que culminó con la renuncia de Evo Morales, es lo que el ex líder cívico y ahora candidato a presidente, destacó en su primer spot apuntando por una campaña emotiva hacia todos los bolivianos que lucharon por la renuncia del exmandatario.

«Soy Luis Fernando Camacho, quien a tu lado y solo con nuestra voz, sacamos al más narco, más abusivo y violador de nuestra constitución y de todo el pueblo boliviano» con estas palabras recordó que su liderazgo en la lucha por recuperar la democracia.