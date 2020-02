Camacho pide a Añez que le demuestre que impuso a Montes

Nacional

Consultado por la supuesta recomendación de Elio Montes para que que sea posesionado como gerente de Entel, el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, negó haber impuesto a personas de su confianza al inicio de la gestión de la presidenta Jeanine Añez.

«Yo me voy a remontar a lo que dijo la presidenta cuando la posesionaron: ‘El señor Camacho no me impuso a nadie’. Que a mí me demuestre si yo le impuse a una persona al Gobierno», aseveró Camacho en contacto con la prensa.

Elio Montes fue gerente de Entel por 82 días y fue alejado del cargo por irregularidades durante su corta gestión. Ayer se informó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra y contra otros dos exfuncionarios de la firma: Marcelo Stelzer y Rocío Escobar. Asimismo, la Fiscalía ordenó la retención preventiva de sus bienes y fondos.

Desde el Gobierno apuntaron a Camacho como el responsable de su contratación en la empresa de telecomunicaciones, pues según se conoce fue una cuota del Comité Pro Santa Cruz en la gestión transitoria de Añez.

La mandataria y exsenadora de Unidad Demócrata (UD) asumió la presidencia del Estado la noche del 12 de noviembre del pasado año, Camacho estuvo presente ese día en Palacio Quemado.