Canciller afirma que el Gobierno de la presidenta Áñez será lo más transparente posible en el tema del Silala

La canciller Karen Longaric afirmó el viernes que el Gobierno de la presidenta constitucional Jeanine Áñez será «lo más transparente posible» en la política exterior y más aún en temas que preocupan al conjunto de los bolivianos como la demanda instaurada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala.

La canciller boliviana realizó esa afirmación tras revelarse el jueves que el Gobierno del expresidente Evo Morales, en la contramemoria que presentó ante la CIJ, admitió que una parte del Silala tiene «un curso de agua internacional», según un comunicado oficial de esa cartera de Estado.

«En este caso el Gobierno de la señora (Jeanine) Áñez quiere ser lo más transparente posible con el país respecto a todos aquellos temas que le preocupan al pueblo boliviano», dijo en entrevista con radio Panamericana.

La jefa de la diplomacia boliviana dejó en claro que la labor en temas de política exterior se guía por los principios de «honestidad y transparencia» y no por posiciones políticas como en el anterior Gobierno.

Respecto a la información de la contramemoria presentada a la CIJ por la anterior administración, Longaric recordó que fue revelada por Morales y recientemente por el exagente ante ese tribunal, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista concedida a un medio de prensa escrita, por lo que consideró que la población boliviana no debería estar sorprendida.

«Bueno yo les comentaba que el proceso judicial que está en La Haya, instaurado por Chile contra Bolivia, goza aún de cierta confidencialidad, pero hay temas que sí han sido develados y lo ha hecho el expresidente Evo Morales y parece que el pueblo en su momento no tomó en cuenta cuando dijo que esta era agua compartida», recordó.

Chile demandó a Bolivia ante la CIJ en 2016 argumentando que las aguas del Silala, situadas en la región andina de Potosí, provienen de un río internacional y no de un manantial como afirma La Paz.

Bolivia presentó en agosto de 2018 la contramemoria de esa causa y una contrademanda por el Silala, esta última para pedir el respeto a la soberanía en relación a las aguas que corren por los canales artificialmente construidos por Chile.

Para Longaric, con la revelación de información de la contramemoria la «teoría de que son aguas transportadas artificialmente a territorio chileno queda desvirtuada».

Ante esa situación, aclaró que «este Gobierno aún no ha tomado y no ha presentado ni un sólo escrito y no ha presentado absolutamente nada a la Corte Internacional, porque lo que toca es acudir a los alegatos orales que probablemente van a ser notificados dentro de seis meses».

«Los actuados procesales realizados por el Gobierno de Evo Morales y Rodríguez Veltzé vienen a ser los últimos documentos presentados», indicó.

Fuente: ABI