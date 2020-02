«Chavo» Salvatierra abandona el South American Rally Race tras accidente

El piloto cruceño Juan Carlos «Chavo» Salvatierra (cuadriciclos) abandonó hoy la competencia South American Rally Race Argentina 2020, luego de fracturarse la mano derecha en un accidente en el tramo San Juan-Juan.

«Me encontré con una zanja bastante prolongada que no estaba marcada en el road book como peligro. Intenté saltarla pero era muy grande y no logré cruzarla. Al golpear la moto, salí expulsado y al caer me fracturé la manoMe encontré con una zanja bastante prolongada que no estaba marcada en el road book como peligro. Intenté saltarla pero era muy grande y no logré cruzarla. Al golpear la moto, salí expulsado y al caer me fracturé la mano», declaró Salvatierra.

Pese a estar con la mano fracturada, «Chavo» logró culminar la primera etapa de la competencia, aunque se ve obligado a dejar la misma por la situación mencionada.

El competidor nacional regresará al país en las próximas horas y anticipó que su recuperación tardará entre cuatro y cinco semanas, situación que lo aleja de la competencia, en el mejor de los casos, hasta marzo.

