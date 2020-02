Chi rechaza a nuevo acompañante y pide respeto al contrato

La decisión de la directiva del partido político fue rechazada por el postulante a la presidencia Chi Hyun Chung, quien pidió respeto al contrato en el que se establece que debe haber consenso y la definición debe hacerse en un congreso nacional.

“No tengo nada contra él (Soliz), pero no hubo concertación, no hemos aceptado. Que respeten el contrato. Estamos hablando del destino y futuro del país. Bolivia no es juguete, merece respeto”, expresó Chi en un video difundido en redes sociales.

También recordó que el partido no es una empresa familiar y defendió la postulación de Leopoldo Chui que en las elecciones anuladas del 20 de octubre fue como candidato a la vicepresidencia por el Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan-BOL).

«Ellos (FPV) tienen su posición, pero nosotros estamos diciendo que no se consensuó y no podemos aceptar así”.

Finalmente instó a hacer las cosas con seriedad y “bendecidas por Dios”.

Barrientos le respondió recordándole que él no respetó el acuerdo para que ella vaya como candidata y respaldó la decisión del partido.

El jefe nacional del FPV, Eliseo Rodríguez, indicó que el exrepresentante del Ministerio Público será presentado hoy oficialmente ante el TSE.

Los conflictos persiguen al también pastor evangélico y comenzaron el año pasado, cuando en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue acusado por su acompañante del binomio Paola Barriga de cobros, discriminación y acoso político, por lo que presentó su renuncia.

Hyun Chung, con el FPV, presentó a Chui como parte de su binomio cuando días antes anunció que iría con Barrientos.

