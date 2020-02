Coronavirus: el Gobierno refuerza control con equipos y descarta cierre de fronteras

jueves, 27 de febrero de 2020 · 00:30

Página Siete / La Paz

Con la presencia de cinco ministros, el Gobierno anunció ayer el refuerzo de las tareas de control para proteger a la población del coronavirus, entre las principales tareas están la creación de un Comité Intersectorial y la instalación de equipos. El Ejecutivo descartó, además, el cierre de fronteras para evitar el ingreso de pacientes afectados.

“Por el momento no hay ninguna justificación para adoptar una medida tan extrema (cierre de fronteras)”, dijo ayer la canciller Karen Longaric en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

Longaric explicó que en el país no se confirmó ningún caso de coronavirus y por eso no hay justificación para adoptar una medida drástica. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que no es necesario cerrar fronteras, pero más allá de esa sugerencia o de esa afirmación que hace la OMS, los países somos libres de tomar esa decisión en la medida en que la enfermedad pueda constituir un peligro real en la población”, precisó.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó ayer que se atiende en la ciudad de La Paz un caso sospechoso de coronavirus. Dijo que entre hoy y mañana se conocerá el resultado de la prueba para confirmar o descartar la enfermedad.

Ante este anuncio, el senador del MAS Efraín Chambi pidió ayer al Gobierno que active todos los protocolos internacionales y considerar el cierre de fronteras para evitar el ingreso de esta enfermedad en Bolivia.

Cruz indicó que el país mantiene las medidas de prevención y control ante la posibilidad de la importación del coronavirus. Explicó que ante la presencia de un caso lo primero que se hará es limitar la transmisión de la enfermedad y evitar su propagación. Aseguró que en el país se fortalece la capacidad de detección oportuna del coronavirus en aeropuertos y fronteras terrestres.

Agregó que Salud está en proceso de identificar y fortalecer hospitales de referencia para aislar a los casos sospechosos de coronavirus. Añadió que continúa la capacitación del personal de salud.

Equipos para los aeropuertos



Desde hoy, los aeropuertos internacionales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz contarán con nuevos escáners de temperatura corporal para identificar posibles casos de coronavirus.

Los equipos fueron donados por la Embajada de la República Popular de China en Bolivia. El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Iván Arias, destacó la entrega de estos aparatos para detectar síntomas virales en grandes cantidades de pasajeros, a diferencia de los medidores de temperatura convencionales que son de uso individual.

“Los equipos estarán instalados en los puertos de desembarque de los principales aeropuertos del país en las siguientes horas”, dijo Arias y aseguró que los aparatos serán habilitados para dar mayor seguridad a los pasajeros, visitantes y personal aeroportuario. “Así se podrá alertar sobre la presencia de pasajeros que puedan tener algún síntoma”, añadió.

El gerente de Servicios de Aeropuertos de Bolivia S.A. (Sabsa), Roberto Cortez, indicó que los medidores de temperatura digitales tienen un alcance infrarrojo. Esta característica permitirá tomar la temperatura hasta a cuatro metros de distancia, al contrario de los detectores normales que requieren una invasión personal, más próxima, a solo 50 centímetros entre persona y persona.

En la actualidad el personal aeroportuario recibe capacitación para identificar casos sospechosos de infecciones virales.

La donación fue realizada ayer por el embajador de la República Popular de China, Huang Yazhong, en instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto. En el acto participaron los ministros de Salud, Obras Públicas, Presidencia, Relaciones Exteriores y Comunicación, además del representante de la OPS-OMS, Alfonso Tenorio.

El diplomático dijo que en su país se toman medidas necesarias para evitar la salida de sus habitantes en este periodo de riesgo hacia destinos como Bolivia. “La donación es una pequeña muestra y respuesta a la solidaridad entre ambos países”, aseguró.

Distancia social de un metro



Como gran parte de las enfermedades respiratorias, el contagio se produce a través de las secreciones que se generan con la tos de una persona. Se aconseja un metro de distancia.

Usar el barbijo adecuado



Personas con síntomas, como tos, fiebre y congestión nasal deben usar barbijo. Se recomienda el N95 porque puede contener la manera explosiva en la que sale el virus al estornudar.

Evitar el contacto con las manos



La transmisión es de persona a persona. Al estornudar, toser o hablar se emiten pequeñas gotas de saliva que pueden quedar en las manos. Por eso es importante evitar estos contactos.

Lavarse las manos frecuentemente



Realizar una higiene de manos frecuente y durante un mínimo de 20 segundos, especialmente después de tener contacto directo con una persona enferma o con su entorno.

Usar alcohol en gel para manos



Se recomienda usar desinfectante en gel para las manos. Utilizar además un pañuelo desechable al estornudar o toser. Botar además el papel usado a un basurero.

