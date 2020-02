De Diana Ross y Lionel Richie a Bradley Cooper con Lady Gaga: 12 inolvidables actuaciones musicales de la noche de los Oscar

Los nominados e intérpretes de la canción original de este año son: “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4” que interpreta Randy Newman, “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman” en la voz de Elton John. Además, “I’m Standing With You” de “Breakthrough”, que interpreta Chrissy Metz y “Into The Unknown» canción de la película animada “Frozen II” a cargo de Idina Menzel, así como “Stand Up” de “Harriet” con Cynthia Erivo.

