Entel despide a su gerente que dice haberle ahorrado millones

domingo, 09 de febrero de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ivone Juárez / La Paz

El directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) destituyó a Elío Montes de la gerencia general de la empresa con el argumento de que tomó decisiones inconsultas. En su reemplazo contrató al periodista Eddy Luis Franco. Montes dice que se va satisfecho porque en su corta gestión ahorró millones de dólares a la empresa y la dejó en puertas de un contrato para mejorar el acceso a internet en Bolivia.

“El directorio tomó la decisión unánime de remover el señor Elío y contratar a Eddy Luis Franco. Elío Montes no tomó en cuenta que hay un gobierno corporativo y tomó decisiones sin consultar a los directores”, explicó a Página Siete el presidente del directorio de Entel, Ibo Blazicevic.

Desde Santa Cruz, Montes dijo que deja el cargo satisfecho porque en el corto tiempo de su gestión, que comenzó el 16 de noviembre de 2019, tomó decisiones que “ahorraron millones a Entel”. “Renegocié con un proveedor (de internet) y se generó a Entel un ahorro de alrededor de siete millones de dólares y casi triplicó su capacidad de internet. El ahorro es fundamental en algo neurálgico en este negocio: el acceso a ancho de banda. Dejo una empresa con varios millones ahorrados”, sostuvo.

“Esta semana se iba a lanzar la construcción de una nueva fibra óptica de Perú hasta Miami, en un proyecto liderado por AT&T y que cuenta con la participación de Google, Entel y otras más, es la iniciativa de interconexión del Caribe. Íbamos a firmar el contrato en marzo. Costos para Entel entre 31 y 40 millones de dólares, pero nos daría conectividad absoluta al NAP de las Américas. Eso implica estar conectado al punto de interconexión de todo el continente americano, con un costo menor al que pagó el anterior régimen con la fibra de Perú, más de 60 millones de dólares”, añadió Montes.

Al respecto, Ibo Blazicevic señaló que lo mencionado por el exgerente de Entel debe ser evaluado, por el corto tiempo que estuvo en gestión.

“Habrá que ver si Bolivia se benefició con algún ahorro, aún esos proyectos no están concretados, es apresurado realizar esas declaraciones; en 90 días es difícil que hubiese podido dar un giro así”, sostuvo.

Elío Montes lamentó la forma de su destitución, a través de una escueta carta, que ayer en la mañana publicó en sus redes sociales. “No tuvieron la hombría de mirarme a la cara y explicarme una razón o un motivo. Me pidieron que renuncie, pero no lo hice porque yo no renuncio. Ellos tomaron la determinación, que está dentro de sus facultades. Yo no soy político, soy un profesional en el rubro de telecomunicaciones”, declaró.

Blazicevic dijo que Montes es un buen técnico, pero que “le falta una mejor observación del gobierno corporativo”.

Fuente: paginasiete.bo