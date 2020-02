Evo Morales no cree en la democracia, solo la usa. Y cuando esta no lo favorece, como ahora, sale su verdadero rostro de autoritario y golpista. Pero ya fue derrotado y no volverá.https://t.co/pSPvZPpm5t





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook