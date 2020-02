Evo va a la CIDH y el MAS amenaza con procesar al TSE

La inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba ha despertado una serie de advertencias en contra el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que van desde el anuncio de llegar a instancias nacionales e internacionales, en la búsqueda de revertir la decisión, hasta la activación de demandas penales, sin descartar movilizaciones.

Esta posición radical fue expresada por Morales desde Argentina, junto a sus abogados, y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que cuestionan la determinación adoptada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Con este hecho, el TSE se somete a la dictadura y a la política norteamericana. No quieren que Evo vuelva a Bolivia por instrucción de Estados Unidos”, señaló el exmandatario refugiado en Argentina acompañado de sus abogados, Eugenio Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra.

Acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de ser la responsable del verdadero fraude de las elecciones declaradas nulas, toda vez que habría ganado legalmente.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Nos robaron el triunfo, ganamos las elecciones (…) No soy candidato, aprobaron la ley ilegal e inconstitucional porque hay una sentencia constitucional que me habilita como candidato. Acepto, todo por Bolivia y ahora me inhabilitan como candidato”, cuestionó el exdignatario.

Acciones

Ferreyra explicó que se aconsejó a Morales a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales para proteger sus derechos humanos.

Según Zaffaroni, la resolución del TSE y el argumento de residencia permanente no es válido, toda vez que el expresidente no está fuera (del país) por voluntad propia.

Ante el hecho, el equipo jurídico planteó a Morales interponer acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Denuncia

El dirigente del MAS, Feliciano Vegamonte, señaló que se estudiará una demanda penal contra los vocales.

“Tenemos que evaluar jurídicamente para iniciar la demanda penal, no podemos quedarnos callados porque han vulnerado el derecho político de nuestros candidatos”, dijo.

En tanto, el dirigente cocalero Leonardo Loza manifestó que pelearán su candidatura porque “Evo sigue siendo nuestro presidente y vamos a pelear su candidatura hasta las últimas instancias”, al sostener que no se descartan posibles movilizaciones.

“Se debe resarcir el daño. No por intereses políticos de este Gobierno y los Estados Unidos y algunos intereses de algunos grupos vamos a permitir que inhabiliten al hermano Evo”, sostuvo.

Ante esta inhabilitación y la sustitución que se tiene que hacer en la candidatura, Loza refirió que la candidatura de Morales como primer senador no está en discusión y que se recurrirá también a otras instancias.

“Vamos a pelear la candidatura de Evo Morales”, agregó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, indicó que el primer paso será la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esto fue compartido por el senador del MAS, Omar Aguilar, al sostener que primero se agotarán todas las instancias en la país para recurrir a órganos internacionales.

MAS PROCLAMA A SU BINOMIO EN SANTA CRUZ

El Movimiento Al Socialismo presentó ayer su binomio presidencial, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en Santa Cruz, oportunidad en que el candidato presidencial cuestionó la decisión del TSE de inhabilitar a Evo Morales.

“Nosotros estamos empezando la campaña. Hay un binomio, hay diputados y senadores elegidos en los diferentes departamento, esto continúa”, aseguró Arce.

Acotó que la decisión del TSE es “una muestra clara de que nada asegura una imparcialidad para las elecciones” y que la inhabilitación de Morales no afectará la campaña.