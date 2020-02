Exdirigente campesino advierte que no permitirán campaña de partidos contrarios al MAS

“Todos los días hablan los de la derecha que los del campo no sabemos pensar, no sabemos escribir y que obligamos al sector del campesinado. Eso da rabia, por ello, no se va a permitir hacer campaña”, sostuvo Román Barrón.

El exejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Román Barrón, afirmó este lunes que organizaciones sociales determinaron que “no se permitirá hacer campaña en el área rural” a partidos contrarios al MAS. “Todos los días hablan los de la derecha que los del campo no sabemos pensar, no sabemos escribir y que obligamos al sector del campesinado. Eso da rabia, por ello, no se va a permitir hacer campaña”, sostuvo Barrón. No obstante, anunció que si algunos partidos se presentan en el campo, nadie los escuchará porque ellos no permitirán la participación de sus afiliados.

Fuente: correodelsur.com

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook