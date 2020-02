Exgerente de Administracion y Finanzas de Entel, Marcelo Stelzer, se presentó ante la Felcc

Santa Cruz.- El Ex Gerente de Administración y Finanzas de la telefónica estatal Entel, Marcelo Stelzer, llegó hasta las instalaciones de la Felcc acompañado de su abogado Jorge Galvarro.

El investigado no hizo declaraciones; sin embargo su abogado manifestó que hasta la fecha no se tiene ninguna notificación contra su defendido y denunció amedrentamiento de la Policía y pidió al Gobierno actuar de manera correcta, resaltando que Stelzer ya devolvió todo el dinero recibido y que no seria responsable de lo sucedido en Entel.

Fuente: RED Gigavision

