Gobierno proyecta que juicio del Silala decidirá sobre aguas compartidas entre Bolivia y Chile

El agente Jaime Aparicio condenó que las amenazas del expresidente Evo Morales hayan precipitado el juicio contra Bolivia. Dijo que el país ingresó en este proceso sin contar con un sólido respaldo científico ni técnico.

La ilusión de la soberanía plena sobre los recursos hídricos del Silala se esfuma. La Cancillería, mediante un comunicado, advirtió ayer que durante la gestión de Evo Morales se admitió que parte de este flujo es de curso internacional y este viernes el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Jaime Aparicio, fue más concluyente al señalar que la discusión que queda es sobre aguas compartidas, bajo el criterio de que «Bolvia no tiene la soberanía sobre el 100% de esas aguas».

«Este litigio entre la Corte Internacional de Justicia se inició durante la gestión de Evo Morales y en sus actuados procesales (Contramemoria) se admitió que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional», señala el comunicado, donde además se anuncia que «cualquier entrega de este flujo a Chile estaría sujeto a un acuerdo entre partes que implicaríamuna compensación».

Hoy, Aparicio fue más preciso y, en una entrevista con la red Unitel, dijo que debido a la «gran irresponsabilidad» con que el anterior gobierno llevó adelante este proceso, lo que queda a futuro es una discusión sobre aguas compartidas entre Bolivia y Chile.

“Se evidencia que una parte de las aguas del Silala son compartidas, es decir que hay un flujo natural de agua que va desde Bolivia hasta Chile. Y esa es la situación que nosotros hemos recibido. O sea que, para aclararle a los bolivianos y para trabajar con la verdad en este caso, debemos decir que lo que está en discusión ya no es si estas aguas son compartidas, lo que está en discusión son otros temas a partir de ahora , como son los canales artificiales, el curso artificial del agua, los bofedales, temas de medio ambiente , temas de cómo Bolivia puede usar su parte de agua», señaló.

Luego concluyó: «Lo que está en discusión son todavía muchos aspectos, pero lo que se ha consolidado, lo que ya no esta en duscusion, es que son aguas compartidas, es decir que Bolvia no tiene la soberanía sobre el 100% de esas aguas». Detalló que esa conclusión deriva de la primera fase del proceso, donde se agotan las evidencias, y dijo que no puede hacer mayores referencias sobre un caso que está en pleno desarrollo.

Antes, recordó que el juicio que inició Chile contra Bolivia por el tema del Silala fue efecto de las provocaciones y amenazas que hizo contra ese país el expresidente Evo Morales, sin que su gobierno se hubiera preparado científica ni técnicamente para enfrentar un juicio de esta naturaleza.

El 23 de marzo de 2016, durante los actos por el Día del Mar, Morales anunció que instruyó a la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) analizar el inicio de un juicio contra Chile por el uso de las aguas del Silala, luego de denunciar que «cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de este recurso natural sin compensar ni un centavo. Este acto abusivo y arbitrario que vulnera nuestro patrimonio no puede continuar».

Ese mismo año Chile demandó a Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un “río internacional” y de uso “equitativo”, tesis que es rechazada por Bolivia, que defiende la soberanía sobre ese recurso desviado hacia territorio chileno a través de una canalización artificial construida hace más de un siglo, para alimentar las locomotoras de una empresa ferroviaria británica cuya concesión ya no existe hace décadas.

Ayer, la canciller Karen Longaric y el agente Aparicio se reunieron con los abogados internacionales de Bolivia para recibir y analizar información sobre la demanda de Chile respecto a la disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala.

Aparicio destacó el trabajo que se realiza en Países Bajos con la canciller y Elmer Calderón, actual titular de la Diremar. (14/02/2020)

