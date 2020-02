Jordán: “Mientras Cordano no firme no será convocado”

El roce entre Blooming y Rubén Cordano se calentó aún más este lunes cuando el presidente del club, Juan Jordán, afirmó que el arquero no será convocado hasta que no firme su renovación, tal como ya sucedió el domingo, cuando sorprendió su ausencia en el partido en el que la academia cruceña venció por 2-1 a Bolívar.

En Play Deportes, el dirigente fue claro al decir que “mientras no firme no será convocado porque no nos sirve. El que le va a dar réditos a la institución y esté con el proyecto va a atajar”.

Cordano hasta el momento está descartado para el partido de vuelta en Ecuador contra Emelec, por la Sudamericana, a disputarse el jueves. El arquero también fue contundente sobre este inconveniente, que lo tiene fuera del equipo titular: “Ellos me piden renovar por cinco años y yo les dije que es mucho tiempo. Estamos negociando, pero por el momento no hubo arreglo”.

En Blooming se quejaron que al representante de Cordano, el argentino Lucas Cavallero, le hicieron llegar ya dos propuestas de renovación, y lo que recibieron como respuesta fue un “no estamos de acuerdo”, sin dar una contrapropuesta.

A Cordano, de 22 años, se le acaba el contrato a fin de año, temporada en la que se vienen las eliminatorias y la Copa América, dos competencias internacionales de selección en las que tiene el objetivo de disputarlas. Si el problema continúa con Blooming, él sería uno de los perjudicados por su falta de ritmo pues se quedaría sin jugar hasta la finalización de su contrato.

