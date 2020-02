Krystin Salinas: emerge una estrella en el ráquetbol

La raquetbolista valluna Krystin Alessandra Salinas Vásquez, a sus 14 años (nació el 8 de abril de 2005), ha logrado muchas medallas de oro y plata a nivel nacional y ha participado con éxito en varios campeonatos internacionales desde sus ocho años.

Tuvo la oportunidad de competir en un mundial, realizado en la ciudad de Sucre y ocupó el cuarto puesto.

Este fin de semana sumó un nuevo galardón a su palmarés tras coronarse en el torneo nacional para la categoría 14 años, después de vencer en la final a la cruceña Natalia Méndez (2-0).

—¿Cómo inicia su carrera deportiva en el ráquetbol?

—Cuando tenía cinco años, acompañaba a mi hermano Carlos que jugaba ráquetbol y me gustó este deporte. Entonces comencé a raquetear con él y, al ver que tenía un buen golpe, el entrenador FelipeMercado me dijo que podía dedicarme a este deporte y comencé jugando en el torneo local en el club E- Force.

A mis seis años, viajé a Colombia como espectadora y seguí jugando a nivel local.

En octubre de 2013, me clasifiqué para mi primer mundial en la ciudad de Sucre y ocupé el cuarto puesto. Eso me ilusionó mucho y decidí entrenar más, para mejorar mi nivel y ello me permitió competir en muchos torneos internacionales, nacionales y locales, con éxito.

—¿Cuál fue su campaña a nivel nacional?

—Conseguí la medalla de oro en abril en Tarija y en septiembre en Oruro en la categoría damas 10 años, en los campeonatos nacionales infanto-juvenil de 2016.

En 2017 no participé en ningún nacional, porque estaba lesionada.

Mientras que en la temporada 2018, logré la dorada en la categoría 12 años en el nacional de Santa Cruz.

Participé en el torneo clasificatorio para el Panamericano de la categoría 14 años para Barranquilla, Colombia, y ocupé el tercer puesto y medalla de plata en el clasificatorio de la categoría singles 14 años, para el Panamericano que se realizó en Lima, Perú, y para el Mundial de Costa Rica que se efectuó en Oruro.

El año pasado conseguí la medalla de bronce en el clasificatorio de singles de la categoría 16 años en Oruro, y en el de 14 años en Cochabamba, ambos para el Mundial de Costa Rica .

A nivel local, conseguí muchas medallas en diferentes categorías.

El año pasado conquisté la medalla de oro en damas, que era una categoría superior para mí, también bronce en dobles.

Este año, mi primera satisfacción fue adjudicarme la medalla dorada en damas A, el 1 de febrero.

—¿Quiénes son sus entrenadores?

—Felipe Mercado y Bryan García, que me brindado todo su apoyo y me han dado la confianza necesaria para lograr tantos lauros.

—¿Cuánto tiempo entrena?

—De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00, en la cancha de Sarco.

—¿Qué planes futuros tiene?

—Participar este año en el Panamericano a realizarse en Santa Cruz en abril próximo, y en los clasificatorios de Oruro y Tarija, para el mundial que todavía no tiene sede ni fecha. También en los campeonatos nacionales y locales. Con este motivo, estoy intensificando mis entrenamientos.

«Gracias al apoyo de mis padres, participé en eventos internacionales. Ojalá el Ministerio de Deportes me cooperé”

CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Krystin Alessandra, a sus ocho años (2013), debutó en el mundial que se llevó a cabo en Sucre, ocupando el cuarto lugar. En noviembre de 2016, participó en el mundial de ráquetbol en México, en la categoría damas 10 años, logrando el tercer lugar en singles, y segundo en dobles. Mientras que en 2017 no compitió en ningún torneo internacional, porque estaba lesionada. En noviembre de 2018, participó en el Mundial que se realizó en San Luis Potosi, México, clasificándose en el segundo puesto en dobles y tercero en singles de la categoría 12 años.

Jugó en el Open Americans Iris en abril, logrando la medalla de plata en la categoría damas A, y la dorada en 14 años, dobles en el XXXI World Junior Racquetball Championship en Costa Rica, que se realizó en noviembre del año pasado.