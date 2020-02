La confesión de Lisa Marie Presley sobre su relación con Michael Jackson: «Me metí en todo esto y te voy a salvar»

“Siempre decía: ‘La gente no pensaría que estoy tan loca si vieran quién demonios eres realmente: que te sientas y bebes y maldices y eres jodidamente gracioso, y tienes mala boca, y no tienes esa voz alta todo el tiempo. No sé por qué crees que eso funciona para ti, porque ya no funciona’”.