La terrible historia de Aaron Hernández: el asesino que jugó un Super Bowl

Sus atrapadas, las yardas ganadas y los touchdowns no fueron suficientes. Urban Meyer, su entrenador, antes de entrar en el cuarto año como universitario le dijo que se postulara para el draft de la NFL, que debido a sus problemas fuera de la cancha, él no lo iba a tener más en cuenta. Cuando llegó el momento en que los equipos profesionales eligen a los jugadores universitarios, Aaron era uno de los candidatos a ser elegido en uno de los primeros lugares. Algunos analistas pensaban que podía ser elegido en la primera ronda, aunque la mayoría aseguraba que algún equipo lo tomaría recién en la segunda ronda. Sin embargo, mientras el draft avanzaba, Aaron no era elegido por ningún equipo. Los periodistas estaban sorprendidos. Recién en cuarta ronda, en el puesto 113, fue tomado por los New England Patriots, el equipo de Boston. Eso sólo podía tener una razón: su comportamiento no era el adecuado. Los reclutadores sabían algo que los periodistas y el público no conocían. En los entrenadores anidaba una convicción: Aaron era un problema y nadie quería arriesgarse a lidiar con él.