Latamleaks, la plataforma que quiere golpear a los corruptos

«Necesitamos políticas públicas y que la denuncia no sea mal vista, sino que sea apreciada y protegida por una ley que permita que los alertadores conserven sus puestos de trabajo y proteja su integridad física”, dice a DW Renata Ávila, directora ejecutiva de Ciudadanía Inteligente, una de las tres organizaciones que impulsan Latamleaks, una plataforma que pretende abrir un espacio para que, de forma anónima y a través de un sistema seguro de transferencia de datos, la ciudadanía entregue evidencia sobre casos de corrupción, daño medioambiental y otro tipo de malas prácticas.

La iniciativa quiere también servir como escudo que resguarde la seguridad de los «filtradores” de información relevante, replicando un modelo europeo que ha sido particularmente exitoso y que ha entregado impactantes revelaciones, como los «Panamá Papers». También forman parte de Latamleaks la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y PODER. Eduard Martín-Borregón, director de Datos, Periodismo y Tecnología de esta organización con sede en México, explica a DW que este proyecto latinoamericano busca «promover a los alertadores en general, esto es promover la discusión, generar las plataformas y generar cambios legislativos”.

El escándalo de Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente en América Latina.

Latamleaks fue presentada en sociedad el 19 de febrero de 2020 y lo que hace es reunir, en un solo sitio (http://www.latamleaks.lat) todos los proyectos similares que se han impulsado en los últimos años en la región, como Méxicoleaks, Perúleaks, Chileleaks, Guatemalaleaks y Subterráneo, de Nicaragua. En ellos se pueden ingresar denuncias anónimas por medio del navegador Tor –que no deja huella de la dirección IP–, las que luego serán corroboradas por equipos periodísticos de medios de renombre que colaboran con el portal.

Sueño regional

«Esto es solo el inicio, y nuestro sueño es que podamos alcanzar un consenso regional y que haya una ley modelo que nos permita tener un sistema latinoamericano de protección de alertadores. Por ejemplo, si alguien presenta una denuncia en Uruguay y está en peligro por ello, queremos tener un sistema de colaboración que permita reubicar a esta persona en Costa Rica, por decir algo, y que pueda hacer su vida, o generar un fondo que nos permita apoyar a los alertadores y sus familias”, dice Ávila.

Los grupos detrás de Latamleaks reconocen que éste es apenas el primer paso, en un largo camino que busca generar un cambio cultural, para que los ciudadanos se empoderen y se atrevan a presentar denuncias que, finalmente, enriquecerán la democracia y dificultarán el avance de la corrupción. «Estamos en un momento donde parece que hay una ola legislativa para proteger a los alertadores, y vemos que esa ola no ha llegado a América Latina. Queremos que en la región se converse sobre legislar y proteger a los whistleblowers”, agrega Martín-Borregón.

«Los medios para denunciar en América Latina son bastante frágiles. No hay cultura ciudadana de denuncia, como en otros países. Puede ser por desencanto, por miedo a represalias o por falta de protección. En la última década surgieron los buzones seguros para hacer las denuncias, pero no basta con ello. Hay que lograr que la gente entienda por qué es importante hacer una denuncia, que ésta puede generar un gran cambio”, agrega Ávila, que ha trabajado como abogada de Julian Assange.

Julian Assange es el ícono de la filtración de datos que ponen en aprietos a las autoridades y a los más poderosos.

Si no existe la inventamos

Para Martín-Borregón, en los últimos años ha habido un cambio social que ha permitido que la ciudadanía esté más atenta, lo que ha servido para destapar escándalos como el de Odebrecht. PODER, por ejemplo, ha impulsado Méxicoleaks y ha logrado muy buenos resultados en los cinco años que lleva operando. «Descubrimos el caso de un candidato del PRI (José Antonio Meade) que avaló un contrato con Odebrecht que afectaba a Pemex, vínculos de políticos con narcos… Es una plataforma que sirve, que da resultados”, explica el especialista, quien destaca que «la corrupción atraviesa el mundo entero, y sería un error dar el mensaje de que solo América Latina es corrupta”.

Ávila comparte el juicio, y agrega que, según su experiencia, «los países son muy distintos, pero la corrupción es muy similar. Y no se trata solo de luchar contra esa corrupción que se lleva una valija con dinero, sino que queremos atacar también la corrupción institucional, que es cuando las instituciones dejan de servir a los propósitos para las que fueron creadas. Queremos fortalecer las instituciones democráticas, ese es el foco de Latamleaks”. La abogada guatemalteca reconoce que esta lucha «va contra el sistema, y cuando te metes con los poderosos es un esfuerzo complicado, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo”.

Los responsables de Latamleaks esperan que pronto se sumen nuevos países, y están trabajando para lograr convocar a la mayor cantidad posible de instituciones de la región. «El objetivo es de activismo e incidencia ciudadana para poder lograr tener un marco de protección tan bueno o mejor que el europeo. Si la prensa no es realmente independiente, si no hay una sociedad civil fuerte y si no hay mirada crítica a las autoridades, no existen las condiciones para fortalecer la democracia. Y si no existen, tenemos que inventarlas”, sentencia Ávila.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.