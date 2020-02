Oficial: Iker Casillas será candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol

Iker Casillas, ex guardameta del Real Madrid, se postulará para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y anunció su futura candidatura mediante un mensaje en la red social Twitter, en el cual comentó: “Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España”. El ex portero de 38 años señaló que más de 23.000 votantes “esperan en unas elecciones justas y transparentes”. Los comicios deberían celebrarse, según la reglamentación vigente, en el segundo semestre del año y las encuestas del Diario Marca apuntan a que el ex capitán español llevará la delantera en las mismas.