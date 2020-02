‘Opinólogo’ les dice a los políticos que a la nueva generación se los convence con argumentos no con un slogan bonito

El Bunker

18/02/2020

Rolando Schrupp ‘opinólogo’, como él se autodenomina, en el programa radial #ElBunker conducido por Agustín Zambrana, les dijo a los políticos que para convencer a la nueva generación tienen que tener más que un slogan bonito sino buenos argumentos e ideas. “Nuestra generación no es tan caída de la estera como piensan que somos, no nos dejamos meter los dedos a la boca, cuestionamos, nos tienen que convencer con argumentos no con un slogan bonito”, manifestó.

“Tienen que entender los políticos que esto no es solo un proceso electoral, es un proceso político y que la generación que es nativos digitales seguimos más causas que personas, seguimos propuestas e ideas”, agregó.

#Encuestas

Schrupp dijo que las encuestas electorales carecen de credibilidad, también cuestionó el uso que se les da. “Las encuestas deben ser manejadas no como instrumentos de manipulación sino como herramientas de información para la toma de decisiones más que todo para las tiendas políticas que para el lector”.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker