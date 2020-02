Ponce reconoce desorden táctico en Blooming y afirma que se debe reaccionar ante Emelec

El técnico de Blooming habló este lunes luego de la derrota ante Wilstermann (3-0) en el valle. “Fue un partido con mucho desorden”, dijo. El jueves, reciben a Emelec por la sudamericana

Carlos Jordan Paz

La academia en plena labor este lunes apuntando al choque ante Emelec. Foto: Carlos Jordán Paz

“Hubo desorden táctico, pero se debe reaccionar”. El técnico de Blooming, Miguel Ponce, sabe que ante Wilster (derrota por 3-0) su equipo no jugó bien, que el desorden pasó factura pero que hay que moverse de inmediato porque el jueves se viene un reto mayo: reciben a Emelec (18:15) por el duelo de ida de la Copa Sudamericana 2020.

Ponce se mostró crítico, pero también destacó que es mejor que es mejor que esta situación se dé ahora que el torneo arranca y precio al partido con Emelec porque hay espacio para corregir lo malo. “Los momentos más complejos no lo resolvemos a la altura de un equipo grande; no nos podemos quedar con lo no tan mal”, añadió el técnico.

“Van a estar el jueves los que nosotros creemos que deben estar más aptos o los que pueden aportar”, dijo Ponce. Luego se dirigió a la cancha a dirigir la práctica ya que sabe que no hay tiempo para perder “porque estoy seguro que Emelec vendrá a proponer”. Lo más probable es que con relación al último partido, hayan al menos tres cambios.

La incorporación del arquero Rubén Cordano, los defensores Robert Cueto y José María Carrasco, además del delantero César Menacho, le dan un aire nuevo a la academia que espera sorprender en la Copa. “Es muy lindo volver para un nuevo partido internacional”, dijo Carrasco, que hará dupla en la última línea con Rioja.

Para este encuentro, Blooming tiene la sentida baja de Cristhian Latorre que sufrió un problema en la rodilla que lo apartó de la fecha del fin de semana y también del duelo ante Emelec. José Vargas se perfila para ese sector, aunque eso lo definirá Ponce. “Tenemos la obligación de jugarnos todo en estos dos partidos”, cerró Ponce.

