¿Por qué le anularon un gol? El Tigre alerta que hay 3 versiones

Después de cuatro días, el superclásico Bolívar – The Strongest aún genera controversia. Ricardo Llano, directivo atigrado, reveló ayer que la terna arbitral de ese encuentro dio tres versiones para explicar por qué se anuló la jugada de gol a Jair Reinoso, que hubiese significado el 5-5 en el inolvidable lance que se jugó el viernes anterior en el Siles.

Minuto 88 del duelo 285. Bolívar ganaba por 5-4. El delantero atigrado Reinoso anotó de cabeza, pero el juez Jorge Justiniano invalidó la jugada. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Era una opción tan legítima de gol que nos daba el empate. Fue anulada sin ningún argumento valedero», protestó Llano, directivo atigrado.

Llano contó que los árbitros del clásico dieron tres versiones diferentes para justificar la anulación del tanto de Reinoso.

«El cuarto árbitro me dijo a mí que la pelota no estaba dentro del área de la semicircunferencia del córner, a los jugadores les dijo que había empujones en el área y al capitán (Daniel Vaca) le dijo que no había la orden, que no se tocó el silbato», aseguró el dirigente del Tigre.

Según Llano, su equipo fue perjudicado en el clásico. «Son cosas tan extrañas que generan molestia, porque el trabajo de una semana y el impulso de ganar al tradicional rival se ve perjudicado por tonterías que cometen jueces o asistentes. Eso perjudica el trabajo que jugadores y dirigentes hacemos», se lamentó el directivo entrevistado por radio Panamericana.

Maximiliano Ortiz

Sobre la situación de Maximiliano Ortiz, el defensor que fue operado en Argentina y que concluyó su contrato con el club de Achumani, Llano adelantó que la institución atigrada apoya la recuperación del jugador.

«Está en pleno proceso de recuperación. La operación fue todo un éxito. Él está con el deseo de recuperar el tiempo, trabaja con el afán de volver a las canchas en los próximos dos o tres meses. Está en Santa Cruz haciendo el proceso de recuperación. Lo apoyaremos», resaltó.

Ortiz se presentó el jueves anterior en el complejo de Achumani. «Mi contrato finalizaba en diciembre del año pasado y hasta ahora soy jugador libre», apuntó el futbolista que fue operado de la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que sufrió en octubre del año pasado.

El equipo

El tricampeón del fútbol profesional recibirá el jueves a Royal Pari, líder del campeonato Apertura de la División Profesional. El encuentro se disputará desde las 20:30 en el Siles.

Para ese duelo los atigrados podrán contar con el retorno de Raúl Castro y Gabriel Valverde, que superaron sus respectivas lesiones. Otro que también podrá ser tomado en cuenta es el brasileño Willie Barbosa, de una buena actuación en el superclásico del viernes.

Precisamente en ese duelo el delantero sufrió una contusión en el tobillo derecho.

Fuente: paginasiete.bo