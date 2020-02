Rodríguez: el MAS cometió «traición a la patria» en demanda internacional por el Silala

El senador de Potosí, Edwin Rodríguez, declaró el lunes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) cometió «traición a la patria» en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya por las aguas del Silala.

«Hoy extraoficialmente sabemos que el fallo es negativo para el país y eso para nosotros se traduce en traición a la patria, y el Gobierno debe dar todo el interés necesario que no sólo es de resarcimiento económico de más de mil millones de dólares que se adeudan a Potosí», declaró.

Manifestó la preocupación del departamento de Potosí por el curso que podría tomar este proceso, afectando la soberanía del Estado, en cuanto a las aguas que técnicamente son vertientes en territorio boliviano y no así un rio de curso internacional como alega Chile.

Señaló que el gobierno del MAS ha desoído las reiteradas peticiones de informe por escrito con carácter reservado, así como las convocatorias de informe oral para conocer el estado de situación del proceso que se libra en La Haya.

En criterio del legislador los funcionarios públicos que tuvieron a su cargo llevar este proceso «merecen ser enjuiciados», acción que no descartó sea iniciada desde la Asamblea Legislativa.

«Si no lo hacen aquellas instituciones como el Comité Cívico (de Potosí), vamos a hacer los parlamentarios, este es un tema que no sólo se tiene que aclarar se tiene que garantizar que Chile no nos va a ganar sobre nuestras aguas», declaró a los periodistas.

Fuente: ABI