San José es sancionado con $us 18.000 por irregularidades en los partidos de la Libertadores

El equipo santo fue multado, con $us 15.000, por no asistir a la reunión de coordinación en Paraguay y con $us 3.000 por no cumplir normas internacionales en el estadio Jesús Bermúdez.

Esmir Cortez Becerra

El club San José fue eliminado por Guaraní de la primera fase de la Libertadores. Foto. Archivo

San José no para de sumar problemas económicos. Este martes la Conmebol lo multó con 18.000 dólares por faltas cometidas por sus dirigentes en los dos partidos de la primera fase de la Copa Libertadores 2020. La sanción llega en un momento de dura crisis financiera, que sufre la institución orureña, por varios procesos activados por exjugadores. Sanción por $us 15.000 Increíble. Conmebol sancionó con 15.000 dólares americanos a San José por no asistir a la reunión de coordinación del partido ante Guaraní, disputado el 29 de enero en Paraguay. El máximo ente del fútbol sudamericano publicó las sanciones en su página oficial (Conmebol.com). Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook “La juez única de la Comisión de Disciplina de la Conmebol, resuelve imponer al club Deportivo San José una multa de $us 15.000. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club Deportivo San José de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, dice la notificación. La sanción señala que el club boliviano infringió los artículos 5.3.3.3 y 5.7.2 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2020. Multa de $us 3.000 por irregularidades en Oruro La Conmebol también resolvió multar a San José por no cumplir normas internacionales en el partido disputado en estadio Jesús Bermúdez el 22 de enero (cotejo de ida). La resolución de la juez única de la Comisión de Disciplina de la Conmebol señala que fueron incumplidos los artículos 4.3.1; 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5.6 y 5.7.2 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2020. DIEZ TE DEJA LOS DETALLES DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR SAN JOSÉ Artículos que infringió San José y que le costó $us 15.000 de multa 5.3.3.3 Reunión de coordinación del partido El día del partido, a las 11:00, se realizará la Reunión de Coordinación de Partido. Esta cita deberá contar con la presencia de los siguientes representantes: Representantes de la CONMEBOL: • Delegado de Partido. • Coordinador del Partido. • Oficial de Seguridad. • Oficial de Control de Dopaje. • Asesor de Arbitraje. • Venue Manager. • Oficial de Medios Conmebol -OMC (en caso de corresponda). • Otros oficiales (en caso de corresponda). Representantes de los equipos: • Responsable de las cuestiones administrativas (obligatorio). • Oficial de Seguridad (obligatorio). • Responsable del área médica (obligatorio). • Una persona del área técnica (obligatorio). • Oficial de Prensa ((obligatorio). La agenda de la Reunión de Coordinación del Partido será la siguiente: • Bienvenida y Presentación de los oficiales de partido. • Horarios de salida de los hoteles. • Coordinación de los uniformes de los equipos (incluyendo equipamiento de los arqueros). • Planilla de Partido (alineación) y Planilla de Formación Táctica Inicial. • Protocolo de irrigación del campo. • Cuenta regresiva, protocolo de inicio. • Número de personas permitidas en los bancos. • Procedimientos de Calentamiento (antes y durante el partido). • Cuestiones de Arbitraje. • Cuestiones Médicas y de Antidopaje. • Cuestiones de Marketing y Transmisión de TV. • Organización de los Medios de Comunicación. • Cuestiones disciplinares. • Cuestiones de Seguridad. • Otros temas. 5.7.2 NOMBRES O APODOS Las camisetas deberán llevar en la espalda el nombre, apellido o apodo del jugador respectivo, no debiendo éste exceder de 7 cm de altura. En el caso de utilizarse un apodo, éste deberá ser aprobado previamente por la CONMEBOL. Es obligatorio que el nombre, apellido o apodo aprobado sea colocado en la parte superior en la espalda de la camiseta. Artículos que infringió San José y que le costó $us 3.000 de multa INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.3.1 CAMPO DE JUEGO (FIELD OF PLAY) Las dimensiones del campo de juego deben ser preferencialmente de 105m x 68m (mínimo de 100m x 64m y máximo de 110m x 75m). La recomendación es que la altura del césped permanezca entre 20mm e 25mm, no pudiendo a principio exceder a 25mm de altura, garantizando que sea cortado en la misma altura en toda su extensión. 4.3.1.1 Entorno del campo de juego El club local debe garantizar que las áreas del entorno del campo de juego sean seguras y libres de riesgos para circulación de jugadores y árbitros. Ejemplos de riesgo: rejas de desagüe expuestas, zanjas etc. 4.3.1.2 Césped natural La superficie del campo de juego debe ser de césped natural, de excelente calidad, que permitan alcanzar parámetros seguros de torsión, pique y rodamiento del balón entre otros parámetros utilizados para evaluación de las condiciones de juego, garantizando así no solo la calidad del espectáculo sino también disminuyendo el riesgo de lesiones en los jugadores. 4.5.6 TV COMPOUND Los clubes deben brindar un área de estacionamiento para los vehículos de producción de los emisores de la CONMEBOL Libertadores, incluidos: móviles de producción, camiones de licitación, generadores, vehículos satelitales de uplink, camionetas multiservicio y cualquier otro vehículo técnico y de soporte que pueda ser necesario. Debe ser una superficie plana, con capacidad para soportar peso de camiones de transmisión y vista libre para satélite. El área debe estar vallado con seguridad 24 horas y deberá estar libre de flujo de personas ajenas a la transmisión de TV. Cualquier otro medio que no sea broadcaster de la CONMEBOL, no tiene permitido estacionar vehículos en esta área. El tamaño mínimo para este espacio es de aproximadamente 700m2. La cantidad de espacio será revisada de acuerdo a la necesidad de las fases finales, ya que algunos partidos de alta demanda de medios podrían requerir más espacio que otros, y en esos casos se les pedirá a los clubes que brinden total apoyo para satisfacer cualquier necesidad adicional. El TV Compound debe: • Estar lo más cerca posible del campo de juego, idealmente del mismo lado que las cámaras principales. • Estar disponible desde las 9hs del MD-3 hasta las 12hs del MD+1. • En el caso de estacionar los móviles en la calle, el Club deberá proveer de seguridad privada. • El club debe poner a disposición la seguridad desde la llegada del primer vehículo hasta la partida del último Además, el club debe poner a disposición sin costo: • Energía e instalaciones de back up. • Estar equipado con infraestructura de telecomunicaciones, a expensas del club local, para que la compañía de telecomunicación local instale las líneas telefónicas. La línea telefónica la deberá solicitar el club al proveedor correspondiente en cada país. • Servicio de internet y telefonía en el área de TV Compound. Las cajas de recepción de línea telefónicas deben estar ubicadas en dicho sector para que sean utilizadas por el Host Broadcaster. • Tener una superficie adecuada para cualquier vehículo OB y drenaje en el caso de lluvia. • Estar iluminada de manera tal que permita el trabajo nocturno. • Incluir suficientes cestos de basura, así como baños. 5.7.2 NOMBRES O APODOS Las camisetas deberán llevar en la espalda el nombre, apellido o apodo del jugador respectivo, no debiendo éste exceder de 7 cm de altura. En el caso de utilizarse un apodo, éste deberá ser aprobado previamente por la CONMEBOL. Es obligatorio que el nombre, apellido o apodo aprobado sea colocado en la parte superior en la espalda de la camiseta. Fuente: https://eldeber.com.bo