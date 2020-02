Unidad; ¿cómo?

Carlos federico Valverde Bravo

Daré por correcto el hecho de que “todos entendemos” a qué nos referimos cuando hablamos o escuchamos hablar de Unidad política, aunque yo me permito a mi mismo decir que es una ingenuidad creer que esta es posible en un país como el nuestro, donde cada uno de sus ciudadanos o dirigentes políticos y cívicos (quiere decir no partidarios) entiende que es su derecho democrático en el más amplio espacio de realización, ser candidato a lo que quiera ser y tiene razón.

Escucho hablar de Unidad al Comité Pro Santra Cruz, al CONADE, a Ríos de Pie y, a varias otras plataformas y me pregunto bajo qué criterios se pretende “construir unidad”, entendiendo que la misma debe estar conformada por la parecidos ideológicos, confluencia programática y objetivos comunes que vayan más allá de sólo la idea de que “no vuelva el huido”, porque esa no es idea de unidad, es idea de rechazo y unión de temerosos; hasta me atrevo a decir, una manifestación de miedo y tenor y su permanencia en el tiempo es muy débil, se logre o no, el objetivo.

Para tener una Unidad como la que se entiende se proclama (todos juntos), tendrían que juntarse unos 7 candidatos a presidentes (14 personajes principales) que se deberían comprimir en 2 y a 1162 aspirantes a parlamentarios en 166; qué método van a usar para hacer “semejante conversión“? Cuál será el “modo de selección”? Convengamos que estamos hablando de ciudadanos con derechos políticos, con vocación cívica, con voluntad de servicio, con convencimiento de que pueden llegar o al menos aspirar a hacer un papel decoroso en una elección, que serán clasificados por, vaya uno a saber quiénes y, bajo qué modalidad, para hacer una selección de los mejores (porque no van a hacer semejante “compresión” para elegir mediocres) y no generar sino satisfacción y voluntad de contribuir a evitar que el huido haga una carambola parlamentaria que derrumbe la cima política y “vuelva triunfante”, cual Gral Perón, cuando, debido a la prohibición impuesta a su persona a presidente de la Nación, lo designó como candidato a Hector J Cámpora, que triunfó con un 49,5 % de los votos y ejerció la presidencia de ese país por sólo 49 días, en 1973; su misión era convocar a elecciones libres ; o sea, lo contrario de lo que se vivió con el “escapista de Orinoca”, que era quien no dejaba libertad electoral.

Soy de los que cree en las Unidades posibles, en las afinidades programáticas, coincidencias ideológicas, en los afectos naturales; la gente siempre busca con quién juntarse, tiene afectos, esperanzas, tiene sensaciones; pasa en la vida y debe pasar en la política de la misma manera, eso sirve para pensar bien en los momentos de crisis; como que fija las relaciones de mejor manera; no creo en eso de que el miedo se imponga, que los “no políticos” le impongan al ciudadano qué políticos y qué “cosa” haya que votar. Si ello ocurriera, se tendría una concentración de poder y de ciudadanos “cautivos” por los próximos 5 años, amenazados con la vuelta “del malo”,, de manera que las libertades terminan restringiéndose de la peor manera, es decir, se cambia de autoritario y no el autoritarismo.

Por otro lado, debo reconocer que aunque simpatizo con las Plataformas y me parece una maravilla ver que haya tantas y tan variadas actuando en defensa de la democracia; en la misma lógica de la “unidad reclamada” por ellas (CONADE incluido), no sería ocioso preguntarse por qué motivo no han sido capaces de unirse en una sola plataforma si buscan exactamente lo mismo, es decir: democracia, libertad, participación, pero, se que no necesariamente los parecidos deben unirse porque si bien hay confluencia de objetivos, tienen o pueden tener otras visiones de actuación para llegar al objetivo buscado o reclamado; siempre hay matices en las expresiones públicas, en los abordajes, en la forma que termina haciendo el fondo y digo que, si no se unieron hasta ahora, es porque no encontraron y las motivaciones y los elementos para hacerlo o, porque no les dio la voluntad y el “feeling” y está bien que mantengan sus independencias.

La Unidad es una idea muy seria y una palabra muy usada; en las actuales condiciones aseguro que no funcionaría y que lo que tienen que hacer los políticos es prepararse para acuerdos posteriores, para la búsqueda de coincidencias, sabiendo quién tiene qué, eso hace lo que me permito llamar la Unidad Posible.

Falta aun, hasta ahora ya nos hemos enterado de las novedades en candidaturas… nada cambia en fondo de lo escrito.