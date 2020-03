«Algún día quiero celebrar la cura de mi enfermedad»

Laura Donoso tiene diabetes tipo 1 y su mayor sueño es poder liberarse de este temido mal.

Tiene 43 años pero parece con un cuerpo de 23, entrena tres horas diarias, come saludable y no es por gusto es porque ella padece Diabetes tipo 1, se considera una amante de los helados y del manjar blanco con queso algo que tiene limitado comer por su enfermedad de la cual sólo espera que llegue la cura.

Es mamá de dos niños, es una enamorada de su esposo, confieza que no tiene paciencia para entrenar a las personas en el gym, pero si disfruta dar tips para llevar una vida saludable, conozca a la Laura Donoso detrás de las cámaras y flashes.

Recién cumplió 43 y posteó una sensual foto. Al ver la imagen, ¿que vieron sus ojos?

Vi un a mujer feliz que no estaba nada mal físicamente, amén del arte de Julio Gonzalez que supo captar se sualidad con alegría, me. Dije Dios cuando mi mamá tenía mi edad estaba hermosa pero nunca hubiera hecho un a foto así o siquiera salir de short a la calle me sentí poderosa como. Creo que estamos viviendo un gran momento como mujeres, aunque nos falta mucho por hacer.

¿La edad importa a la hora de tener un cuerpo envidiable?

Sí y no, obvio que cuando sos más joven es mas fácil, las hormonas funcionan a tu favor tu metabolismo es mas activo por eso siempre digo tener buen físico a los 20 años no es gran logro es más una obligación por que tu cuerpo está a mil, pero mantener un buen físico después de los 30, 35, 40 etc y más aún siendo madre y con diabetes eso es un logro.

¿Cuantas horas entrena y cómo se alimenta?

Entreno unas tres horas pero es más que nada por que me distraigo mucho, pero cuando estoy haciendo piernas o glúteos no me gusta ni que me charlen (risas). Como en la mayor medida posible de manera saludable no consumo ningún carbohidratos simple, no azúcar no harinas blancas no cosas fritas, no sal y procuro evitar los procesados, enlatados y los embutidos.

¿Con que comida peca?

Soy muy glotóna, todo diet pero harto, pero si me dan a escoger una no diet, seria manjar blanco y queso, es más el chocolate no me gusta tanto, amo los helados.

¿Su esposo no es celoso al tener una mujer tan sexy a su lado?

Yo soy celosa con el, es muy churro (risas), pero estamos juntos desde hace 25 años hemos pasado muchas pruebas como matrimonio. Creo que aún cuando lo veo pienso que no me equivoque y que no quisiera pasar el resto de mi vida con nadie más.

¿Nunca ha pensado en entrenar a personas que tiene diabetes?

Soy mala entrenadora porque no tengo paciencia (risas) me molesta cuando una persona tiene todo lo que necesita y no pone de su parte tengo poca paciencia para la flojera ajena

¿Se animaría hacer un desnudo?

¿Vos que crees?

¿Qué le falta por hacer en su vida?

Muchas cosas, quiero celebrar que algún día encuentren la cura a la diabetes tipo 1, quiero ver a mis nietos, quiero cumplir 50 años como Jlo, 60 como Madonna, 70 como Cher y 80 como Jane Fonda.

¿Como se considera: una bomba sexy o una mujer disciplinada?

Creo que soy una mujer que aprendió ha hacer lo que la hace feliz, lo que me nutra física mental y espiritualmente, te juro que nunca salgo de mi casa pensando voy a ser sexy, creo que es algo que solo pasa, me río cuando me dicen eso por que yo soy mas de hacer chistes y bromas que poses sexys.

¿Cuál es su prenda favorita al vestir y que no se pondría jamás?

Me encantan los shorts, y también los vestidos sueltos de telas suaves que fluyan me encantan, no me gustan mucho los scarpines esos zapatitos planos de punta redonda que muchas mujeres aman, yo no, no tengo ni uno, una vez me compre uno para viajar y luego lo regale.

