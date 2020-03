Algunos dirigentes prefieren irse a casa si Fabol no negocia los sueldos

Agencia APG

Antonio Decormis, parte del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dijo que directivos de dos clubes profesionales adelantaron que podrían dar un paso al costado si Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia) se mantiene firme en su posición de no negociar los sueldos de los jugadores correspondientes al mes de marzo. Además, informó que sigue pendiente la fecha de la reunión (virtual) de los federativos con los miembros de los 14 equipos que son parte de la División Profesional.

«Estamos atravesando una situación que nadie ha pedido, son momentos muy duros que no solo lo vivimos los bolivianos, el mundo está alerta, sin duda que esto causa muchas complicaciones a todos y en particular al fútbol ya que el campeonato está paralizado y no hay ingresos para nadie, eso complica más porque hay obligaciones que cumplir, por lo que tiene preocupados a los directivos de los clubes, hable con tres de ellos y me dijeron que si Fabol continúa con su propuesta prefieren que este ente cancele a los jugadores y ellos se irán a casa, ya que no puede ser sostenible», afirmó.

Decormis sin precisar los nombres de los dirigentes con los que conversó subrayó que las declaraciones de David Paniagua, ejecutivo de los futbolistas, a los medios de comunicación de las ciudades de La Paz y Santa Cruz molestaron a los directivos de los clubes «quienes son los que sacan adelante a los clubes«. De igual manera aclaró que por el momento sigue pendiente la reunión con los representantes de los equipos profesionales, pues con las nuevas medidas del Gobierno no pueden adelantar nada.

Aclaró que la fecha de la reunión (videoconferencia) estaba programado para la siguiente semana, pero con las nuevas disposiciones que rigen en el país volverán a fijar una fecha ya que el país estará paralizado hasta el 15 de abril y podría haber más medidas, pues este viernes se conoció que el número de casos por el Covid-19 en el país está en ascenso.

Fuente: El Deber