Cuarentena del municipio cruceño no tendrá apoyo de la Policía

La cuarentena ordenada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz no contará con el apoyo de la Policía, reconoció este miércoles el secretario de Gestión y Coordinación del municipio, Jorge Landívar, por lo que pidió el apoyo de la ciudadania para hacer cumplir la norma.

«Ustedes me dirán ‘cómo se hará aplicar esta norma’, si se llama cuarentena por la vida tenemos la responsabilidad cada uno de hablar con su vecino y decirle no vaya a trabajar está de por medio la vida. Este es un tema de vida o muerte, no de vida o interés», señaló Landívar.

Sobre las críticas de las autoridades nacionales que dijeron que el decreto supremo está por encima de la ley municipal, recordó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 410, establece que la jerarquía normativa es al revés: la ley municipal está por encima del decreto supremo.

La autoridad dijo que si hay más contagiados «la responsabilidad no va a ser del municipio» y que si llega a haber fallecido será responsabilidad de «los que han asumido una actitud diferente a la que recomienda la experiencia en otros países».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Unitel