De la vida pueblerina y las pestes

Esta peste, se nos viene con corona y no es como un surcito que llega y se queda por unos tres días y luego pasa. Esto durará para largo, para varios años y con suerte recién en 18 meses tendremos una vacuna y luego pasaran algunos meses más hasta que la tengamos disponible en el pueblo.

Todos estamos preocupados y asustados y algunos buscando soluciones proponen establecer desde una cuarentena parcial hasta un total, ante lo cual la gente se pregunta, si no me puedo mover ¿de dónde saco para el cheruje y quien pagara mis cuentas mientras dura la cuarentena?.

El problema es que la cuarentena total no es sostenible, ni aun a corto plazo, porque además de ser es inviable el daño social y económico causado será catastrófico y más mortal que la peste. No podemos encerrarnos en nuestra casa y esperar que todo nos caiga del cielo o del Gobierno. La gente requiere diariamente de bienes y servicios y eso significa que alguien tiene que producirlos y para ello los trabajadores tienen que moverse. No olvidemos que el ochenta por ciento de la población vive al día y en trabajos informales; se debe por tanto reglamentar de manera creativa la movilidad de los trabajadores y de las actividades productivas y de comercio.

Los que saben del asunto de pestes dicen que es necesario fortalecer el sistema hospitalario y potenciar brigadas permanentes que estén haciendo un barrido en las poblaciones y realizando pruebas del virus para identificar a los infectados e inmediatamente aislarlos. Esto implica además multiplicar los laboratorios para detección del coronavirus.

Otros fatalistas indican que con el tiempo y algunos tantos muertos, finalmente se lograra la inmunidad.

Los más proactivos dicen que además de lo anterior lo más sensato y práctico es encontrar cuanto antes la vacuna y que ella esté disponible para todos. Hace días veo desde mi balcón decenas de Urubos, volando y dando vueltas por el Parque y el barrio, vendrán por mí?.

Entretanto con paciencia y buen humor, necesitamos practicar los hábitos de limpieza, evitar aglomeraciones, reuniones y viajes no esenciales para evitar los contagios. Son importantes las campañas de información y educación permanentes y con una información seria y veraz para que la población tome sus propios recaudos.

Política China: Comunismo y libertad de información.

Aunque lo que importa es la cura, es bueno conocer la historia popular que indica que el actual coronavirus se originó en China, aunque no se sabe a ciencia cierta si el mismo es producto de los hábitos alimenticios de los chinos que comen bichos, por la negligencia de algún laboratorio o, incluso por la pericia en los mismos.

Ya en diciembre de 2019 los laboratorios chinos tenían identificado este virus nuevo y altamente infeccioso, pero la dictadura comunista, fiel a su doctrina, impidió que los científicos hicieran lo correcto: dar información, alertar al mundo, hacer conocer todo lo que tenían y con eso permitir que científicos y expertos del mundo tomen las previsiones de cuidado y que empiecen rápidamente a investigar y trabajar en fabricar la vacuna y medios de contención.

Política Sosa: Ante la peste, la Secuestradora del Alcalduli decidió dictar estado de sitio y encarcelar a la población civil de Santa Cruz. El Consejo Municipal ratificó esta cuarentena municipal con la cual se prohíbe a la población circular por las vías públicas desde las 00:00 del jueves 19, hasta las 24:00 del lunes 23 de marzo 2020; esto so pena de caer presos. Obviamente nadie lo cumplió. Sabemos que dictar medidas incumplibles es absurdo y quita credibilidad a la autoridad.

De paso cerró los Parques, donde “a prima” una docena de viejos y menos viejos ahora camina molestos por el borde, mientras espera que abran la pulpería para hacer sus compras.

Política Jeanine: Más sensata es la disposición Nacional de una cuarentena parcial. Se aplica tal como era la vida en los tiempos viejos:

Salida al campo a las cinco (a prima) de la mañana y se volvía a las seis de la tarde (a la oración).

Restricciones Mercados y supermercados abiertos: De 8:00 a.m. a 13:00

Circulación vehicular de 5:00 a.m. a 18:00

Permanencia en domicilio de las 18:00 a las 5:00 a.m.

